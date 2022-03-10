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روسيا تقترح على قطر توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
روسيا تقترح على قطر توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
اقترحت روسيا على الجانب القطري، اليوم الخميس، توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني بخصوص المنتجات الزراعية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:39+0000
2022-03-10T14:39+0000
العالم العربي
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وقال مستشار رئيس الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحية النباتية، فاسيلي لافروفسكي، اليوم، في اجتماع مجلس الأعمال الروسي القطري، على هامش معرض "أجريتك"(معرض قطر الزراعي الدولي): وفقًا للافروفسكي، يتم إصدار نصف مليون شهادة بيطرية كل ساعة في روسيا بمساعدة نظام معلومات الدولة الفيدرالي (VETIS).
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العالم العربي, اقتصاد, روسيا

روسيا تقترح على قطر توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني للمنتجات الزراعية

14:39 GMT 10.03.2022
CC0 / Pixabay / مدينة الدوحة، قطر
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
CC0 / Pixabay /
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اقترحت روسيا على الجانب القطري، اليوم الخميس، توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني بخصوص المنتجات الزراعية.
وقال مستشار رئيس الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحية النباتية، فاسيلي لافروفسكي، اليوم، في اجتماع مجلس الأعمال الروسي القطري، على هامش معرض "أجريتك"(معرض قطر الزراعي الدولي):

"يمكن لروسيا وقطر الجمع بين أنظمة الشهادات الإلكترونية للمنتجات الزراعية".

وفقًا للافروفسكي، يتم إصدار نصف مليون شهادة بيطرية كل ساعة في روسيا بمساعدة نظام معلومات الدولة الفيدرالي (VETIS).
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