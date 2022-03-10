https://arabic.sputniknews.com/20220310/روسيا-تقترح-على-قطر-توحيد-أنظمة-التصديق-الإلكتروني-للمنتجات-الزراعية-1059730758.html
روسيا تقترح على قطر توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
روسيا تقترح على قطر توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
اقترحت روسيا على الجانب القطري، اليوم الخميس، توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني بخصوص المنتجات الزراعية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:39+0000
2022-03-10T14:39+0000
2022-03-10T14:39+0000
العالم العربي
اقتصاد
روسيا
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وقال مستشار رئيس الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحية النباتية، فاسيلي لافروفسكي، اليوم، في اجتماع مجلس الأعمال الروسي القطري، على هامش معرض "أجريتك"(معرض قطر الزراعي الدولي): وفقًا للافروفسكي، يتم إصدار نصف مليون شهادة بيطرية كل ساعة في روسيا بمساعدة نظام معلومات الدولة الفيدرالي (VETIS).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, روسيا
روسيا تقترح على قطر توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
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اقترحت روسيا على الجانب القطري، اليوم الخميس، توحيد أنظمة التصديق الإلكتروني بخصوص المنتجات الزراعية.
وقال مستشار رئيس الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحية النباتية، فاسيلي لافروفسكي، اليوم، في اجتماع مجلس الأعمال الروسي القطري، على هامش معرض "أجريتك"(معرض قطر الزراعي الدولي):
"يمكن لروسيا وقطر الجمع بين أنظمة الشهادات الإلكترونية للمنتجات الزراعية".
وفقًا للافروفسكي، يتم إصدار نصف مليون شهادة بيطرية كل ساعة في روسيا بمساعدة نظام معلومات الدولة الفيدرالي (VETIS).