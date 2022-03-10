https://arabic.sputniknews.com/20220310/زيلينسكي-يبحث-وشولتز-مسار-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-وعضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1059715839.html
زيلينسكي يبحث وشولتز مسار مفاوضات السلام مع روسيا وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يبحث وشولتز مسار مفاوضات السلام مع روسيا وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه ناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، مسار مفاوضات السلام مع روسيا وعضوية بلاده في الاتحاد... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:15+0000
2022-03-10T11:15+0000
2022-03-10T11:15+0000
العالم
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وغرّد زيلينسكي على صفحته على منصة "تويتر"، قائلا: "ناقشنا مع المستشار الألماني شولتز مسار مفاوضات السلام ولاحظنا أهمية زيادة الدعم لأوكرانيا في مجال الدفاع وزيادة العقوبات على روسيا".وأضاف زيلينسكي، قائلا: "كما أثرنا مسألة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، السبت الماضي، أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يبحث وشولتز مسار مفاوضات السلام مع روسيا وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه ناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، مسار مفاوضات السلام مع روسيا وعضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.
وغرّد زيلينسكي على صفحته على منصة "تويتر"، قائلا: "ناقشنا مع المستشار الألماني شولتز مسار مفاوضات السلام ولاحظنا أهمية زيادة الدعم لأوكرانيا في مجال الدفاع وزيادة العقوبات على روسيا".
وأضاف زيلينسكي، قائلا: "كما أثرنا مسألة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص
، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، السبت الماضي، أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.