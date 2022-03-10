https://arabic.sputniknews.com/20220310/زيلينسكي-يزعم-بوجود-قتلى-مستشفى-ماريوبول-بعد-أن-حوله-متطرفون-لمنشأة-عسكرية-1059722215.html
زيلينسكي يزعم بوجود قتلى مستشفى ماريوبول بعد أن حوله متطرفون لمنشأة عسكرية
زيلينسكي يزعم بوجود قتلى مستشفى ماريوبول بعد أن حوله متطرفون لمنشأة عسكرية
زعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، وجود قتلى في مستشفى ماريوبول، حيث أفادت المصادر بقيام مجموعات متطرفة بتحويل المؤسسة الطبية إلى منشأة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:56+0000
2022-03-10T12:56+0000
2022-03-10T12:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وكانت مصادر روسية قد فندت ادعاءات سابقة حول جود ضحايا مدنيين في مستشفى ماريوبول، حيث تم نشر مقاطع فيديو من المكان لا يمكن الاعتماد عليها، فيما أشارت مصادر أخرى أن المستشفى كان يستخدم كمنشأة عسكرية من قبل مجموعات متطرفة.وادعى الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشره، اليوم، على صفحه في "إنستغرام" أن هذه المعلومات "غير صحيحة".وكان مجلس مدينة ماريوبول قد نشر مقطع فيديو، في 9 مارس/ آذار، يظهر تعرض منشأة طبية لهجوم، حيث يظهر مقطع الفيديو المنشور مبنى من ثلاث طوابق مع نوافذ مكسورة.وعلى الرغم من المزاعم الأوكرانية بوجود قتلى مدنيين، إلا أنه لا تظهر في المشاهد أي جثث أو قتلى أو مصابين بجرح، مع إمكانية مشاهدة سيارة إسعاف واحدة في المكان.وقال ابن أحد موظفي المؤسسة الطبية، في مقابلة مع "Lente" الروسية، إنه في الأيام الأخيرة من شهر فبراير/شباط، جاء أشخاص يرتدون الزي العسكري إلى مستشفى الولادة حيث تعمل والدته، وقاموا بطرد الموظفين وإنشاء طلاقات (مراكز لإطلاق النار) من نوافذ البناء.ونشر، في وقت سابق، مقاطع فيديو على "تيلغرام" تظهر فيها المجموعات المتطرفة وهي تقوم بتجهيز مواقع لإطلاق النار داخل المدينة، الأمر الذي يهدد حياة المدنيين والمواطنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/زيلينسكي-يبحث-وشولتز-مسار-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-وعضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1059715839.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يزعم بوجود قتلى مستشفى ماريوبول بعد أن حوله متطرفون لمنشأة عسكرية
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زعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، وجود قتلى في مستشفى ماريوبول، حيث أفادت المصادر بقيام مجموعات متطرفة بتحويل المؤسسة الطبية إلى منشأة عسكرية.
وكانت مصادر روسية قد فندت ادعاءات سابقة حول جود ضحايا مدنيين في مستشفى ماريوبول، حيث تم نشر مقاطع فيديو من المكان لا يمكن الاعتماد عليها، فيما أشارت مصادر أخرى أن المستشفى كان يستخدم كمنشأة عسكرية من قبل مجموعات متطرفة.
وادعى الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشره، اليوم، على صفحه في "إنستغرام" أن هذه المعلومات "غير صحيحة".
وكان مجلس مدينة ماريوبول قد نشر مقطع فيديو، في 9 مارس/ آذار، يظهر تعرض منشأة طبية لهجوم، حيث يظهر مقطع الفيديو المنشور مبنى من ثلاث طوابق مع نوافذ مكسورة.
وعلى الرغم من المزاعم الأوكرانية بوجود قتلى مدنيين، إلا أنه لا تظهر في المشاهد أي جثث أو قتلى أو مصابين بجرح، مع إمكانية مشاهدة سيارة إسعاف واحدة في المكان.
الجدير بالذكر، أنه تم الإبلاغ مرارا وتكرارا في وقت سابق أن مستشفى ماريوبول لا يعمل منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال ابن أحد موظفي المؤسسة الطبية، في مقابلة مع "Lente" الروسية
، إنه في الأيام الأخيرة من شهر فبراير/شباط، جاء أشخاص يرتدون الزي العسكري إلى مستشفى الولادة حيث تعمل والدته، وقاموا بطرد الموظفين وإنشاء طلاقات (مراكز لإطلاق النار) من نوافذ البناء.
وبدوره أشار النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في تغريدة على "تويتر" إلى أن المستشفى تحول إلى منشأة عسكرية من قبل متطرفين، حيث تشير المصادر إلى أنهم مسلحون من كتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا).
ونشر، في وقت سابق، مقاطع فيديو على "تيلغرام" تظهر فيها المجموعات المتطرفة وهي تقوم بتجهيز مواقع لإطلاق النار داخل المدينة، الأمر الذي يهدد حياة المدنيين والمواطنين.