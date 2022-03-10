عربي
لافروف: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر خطير
https://arabic.sputniknews.com/20220310/طفل-بشعر-لا-يمكن-تصفيفه-1059707053.html
طفل بشعر لا يمكن تصفيفه
طفل بشعر لا يمكن تصفيفه
تحول طفل لديه شعر أبيض غير قابل للتصفيف إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صوره وتداولها على نطاق واسع. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:26+0000
2022-03-10T09:26+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102414/72/1024147201_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_033b7039db3d45b5c59b8088a0c8dceb.jpg
تقول صحيفة "غارديان" البريطانية، إن قصته بدأت عندما قامت والدته كاتلين سامبلز، بنشر صورته على "إنستغرام"، الصيف الماضي، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص أرسل لها رسالة حول ما إذا كان طفلها مصاب بمتلازمة الشعر الذي لا يمكن تصفيفه.وتابعت: "تسببت الرسالة في قلق الأم على طفلها الذي لم يتجاوز 10 أشهر في ذلك الحين، وبدأت البحث عن معلومات للتعرف على حالة طفلها وما إذا كان يتعرض لمشاكل صحية.وتقول الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن هذه الحالة تظهر في بعض الأطفال في مرحلة ما قبل الـ 12 عاما ويكون فيها الشعر غير قابل للتصفيف، بحسب أحد الأطباء، الذي أوضح أن شكل الشعر تحت الميكروسكوب يكون أقرب إلى الشكل المربع وليس دائريا كما في حالة خصلات الشعر عن الأشخاص الطبيعيين.ولفتت سامبلز، والدة الطفل، إلى أنها لا تواجه مشاكل مع طفلها خاصة فيما يتعلق بنظافته لأنها لا يحتاج إلى الكثير من العناء، مشيرة إلى أنها بدأت تتواصل مع آخرين لديهم الحالة نفسها لتبادل المعلومات والتعرف على أي أعراض يمكن أن تصاحبها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102414/72/1024147201_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_d295e300d99943a7ed4fb661f9a90b8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة

طفل بشعر لا يمكن تصفيفه

09:26 GMT 10.03.2022
CC0 / Pixabay / شعر
شعر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرGoogle news
تحول طفل لديه شعر أبيض غير قابل للتصفيف إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صوره وتداولها على نطاق واسع.
تقول صحيفة "غارديان" البريطانية، إن قصته بدأت عندما قامت والدته كاتلين سامبلز، بنشر صورته على "إنستغرام"، الصيف الماضي، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص أرسل لها رسالة حول ما إذا كان طفلها مصاب بمتلازمة الشعر الذي لا يمكن تصفيفه.
وتابعت: "تسببت الرسالة في قلق الأم على طفلها الذي لم يتجاوز 10 أشهر في ذلك الحين، وبدأت البحث عن معلومات للتعرف على حالة طفلها وما إذا كان يتعرض لمشاكل صحية.
وتقول الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن هذه الحالة تظهر في بعض الأطفال في مرحلة ما قبل الـ 12 عاما ويكون فيها الشعر غير قابل للتصفيف، بحسب أحد الأطباء، الذي أوضح أن شكل الشعر تحت الميكروسكوب يكون أقرب إلى الشكل المربع وليس دائريا كما في حالة خصلات الشعر عن الأشخاص الطبيعيين.
ولفتت سامبلز، والدة الطفل، إلى أنها لا تواجه مشاكل مع طفلها خاصة فيما يتعلق بنظافته لأنها لا يحتاج إلى الكثير من العناء، مشيرة إلى أنها بدأت تتواصل مع آخرين لديهم الحالة نفسها لتبادل المعلومات والتعرف على أي أعراض يمكن أن تصاحبها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيمؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا09:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала