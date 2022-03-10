https://arabic.sputniknews.com/20220310/طفل-بشعر-لا-يمكن-تصفيفه-1059707053.html
طفل بشعر لا يمكن تصفيفه
طفل بشعر لا يمكن تصفيفه
تحول طفل لديه شعر أبيض غير قابل للتصفيف إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صوره وتداولها على نطاق واسع. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:26+0000
2022-03-10T09:26+0000
2022-03-10T09:26+0000
منوعات
الصحة
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تقول صحيفة "غارديان" البريطانية، إن قصته بدأت عندما قامت والدته كاتلين سامبلز، بنشر صورته على "إنستغرام"، الصيف الماضي، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص أرسل لها رسالة حول ما إذا كان طفلها مصاب بمتلازمة الشعر الذي لا يمكن تصفيفه.وتابعت: "تسببت الرسالة في قلق الأم على طفلها الذي لم يتجاوز 10 أشهر في ذلك الحين، وبدأت البحث عن معلومات للتعرف على حالة طفلها وما إذا كان يتعرض لمشاكل صحية.وتقول الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن هذه الحالة تظهر في بعض الأطفال في مرحلة ما قبل الـ 12 عاما ويكون فيها الشعر غير قابل للتصفيف، بحسب أحد الأطباء، الذي أوضح أن شكل الشعر تحت الميكروسكوب يكون أقرب إلى الشكل المربع وليس دائريا كما في حالة خصلات الشعر عن الأشخاص الطبيعيين.ولفتت سامبلز، والدة الطفل، إلى أنها لا تواجه مشاكل مع طفلها خاصة فيما يتعلق بنظافته لأنها لا يحتاج إلى الكثير من العناء، مشيرة إلى أنها بدأت تتواصل مع آخرين لديهم الحالة نفسها لتبادل المعلومات والتعرف على أي أعراض يمكن أن تصاحبها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
طفل بشعر لا يمكن تصفيفه
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تحول طفل لديه شعر أبيض غير قابل للتصفيف إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صوره وتداولها على نطاق واسع.
تقول صحيفة "غارديان" البريطانية، إن قصته بدأت عندما قامت والدته كاتلين سامبلز، بنشر صورته على "إنستغرام"، الصيف الماضي، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص أرسل لها رسالة حول ما إذا كان طفلها مصاب بمتلازمة الشعر
الذي لا يمكن تصفيفه.
وتابعت: "تسببت الرسالة في قلق الأم على طفلها الذي لم يتجاوز 10 أشهر في ذلك الحين، وبدأت البحث عن معلومات للتعرف على حالة طفلها وما إذا كان يتعرض لمشاكل صحية
.
وتقول الصحيفة، في تقرير
نشرته الثلاثاء، إن هذه الحالة تظهر في بعض الأطفال في مرحلة ما قبل الـ 12 عاما ويكون فيها الشعر غير قابل للتصفيف، بحسب أحد الأطباء، الذي أوضح أن شكل الشعر تحت الميكروسكوب يكون أقرب إلى الشكل المربع وليس دائريا كما في حالة خصلات الشعر عن الأشخاص الطبيعيين
.
ولفتت سامبلز، والدة الطفل، إلى أنها لا تواجه مشاكل مع طفلها خاصة فيما يتعلق بنظافته لأنها لا يحتاج إلى الكثير من العناء، مشيرة إلى أنها بدأت تتواصل مع آخرين لديهم الحالة نفسها لتبادل المعلومات والتعرف على أي أعراض يمكن أن تصاحبها.