عربي
لافروف: بحثت مع كوليبا إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي، والرئيس الروسي لا يرفض الاتصالات أبدا
https://arabic.sputniknews.com/20220310/عضو-المجلس-السيادي-السوداني-يطالب-الأجهزة-النظامية-ببسط-هيبة-الدولة-1059710303.html
عضو المجلس السيادي السوداني يطالب الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة
عضو المجلس السيادي السوداني يطالب الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة
طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ما أسماها الأجهزة النظامية بضرورة بسط هيبة الدولة السودانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:11+0000
2022-03-10T10:11+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/19/1042691957_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_60e1fb6a1c0cd2e0bfb8e83be29f92cf.jpg
وحسب بيان نشره المجلس السيادي السوداني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا عقار أجهزة الدولة النظامية إلى ضرورة بسط هيبة الدولة على جميع الأنحاء.وقال البيان: "وجّه عضو مجلس السيادة الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات".ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الصراع السياسي في السودان بأنه صراع على "السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني".ودعا عقار الشباب إلى ضرورة مطالبتهم بحقوقهم بطرق سلمية "بعيداً عن تخريب الموارد والممتلكات”، ووجّه بتحديد الأولويات في المشروعات الخدمية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/19/1042691957_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_1097af3b6ab1da46e6118d42ae0cb41f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

عضو المجلس السيادي السوداني يطالب الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة

10:11 GMT 10.03.2022
© REUTERS / STRINGERالمجلس السيادي في السودان يؤدي اليمين الدستورية
المجلس السيادي في السودان يؤدي اليمين الدستورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرGoogle news
طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ما أسماها الأجهزة النظامية بضرورة بسط هيبة الدولة السودانية.
وحسب بيان نشره المجلس السيادي السوداني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا عقار أجهزة الدولة النظامية إلى ضرورة بسط هيبة الدولة على جميع الأنحاء.
وقال البيان: "وجّه عضو مجلس السيادة الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات".

وأكد عقار أن الحركة الشعبية تدعم وتساند الحكم المدني والحكومة التي تقود التنمية وتحفظ الأمن وتحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنها "تعمل على تنظيم وبناء نفسها لمرحلة الانتخابات القادمة، ودعا الأحزاب السياسية بترتيب أوضاعها استعدادا للانتخابات".

ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الصراع السياسي في السودان بأنه صراع على "السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني".
ودعا عقار الشباب إلى ضرورة مطالبتهم بحقوقهم بطرق سلمية "بعيداً عن تخريب الموارد والممتلكات”، ووجّه بتحديد الأولويات في المشروعات الخدمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيمؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا09:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала