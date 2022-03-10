https://arabic.sputniknews.com/20220310/عضو-المجلس-السيادي-السوداني-يطالب-الأجهزة-النظامية-ببسط-هيبة-الدولة-1059710303.html
عضو المجلس السيادي السوداني يطالب الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة
عضو المجلس السيادي السوداني يطالب الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة
طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ما أسماها الأجهزة النظامية بضرورة بسط هيبة الدولة السودانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:11+0000
2022-03-10T10:11+0000
2022-03-10T10:11+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وحسب بيان نشره المجلس السيادي السوداني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا عقار أجهزة الدولة النظامية إلى ضرورة بسط هيبة الدولة على جميع الأنحاء.وقال البيان: "وجّه عضو مجلس السيادة الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات".ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الصراع السياسي في السودان بأنه صراع على "السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني".ودعا عقار الشباب إلى ضرورة مطالبتهم بحقوقهم بطرق سلمية "بعيداً عن تخريب الموارد والممتلكات”، ووجّه بتحديد الأولويات في المشروعات الخدمية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
عضو المجلس السيادي السوداني يطالب الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة
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طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ما أسماها الأجهزة النظامية بضرورة بسط هيبة الدولة السودانية.
وحسب بيان نشره المجلس السيادي السوداني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا عقار أجهزة الدولة النظامية
إلى ضرورة بسط هيبة الدولة على جميع الأنحاء.
وقال البيان: "وجّه عضو مجلس السيادة الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات".
وأكد عقار أن الحركة الشعبية تدعم وتساند الحكم المدني والحكومة التي تقود التنمية وتحفظ الأمن وتحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنها "تعمل على تنظيم وبناء نفسها لمرحلة الانتخابات القادمة، ودعا الأحزاب السياسية بترتيب أوضاعها استعدادا للانتخابات".
ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الصراع السياسي في السودان بأنه صراع على "السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني".
ودعا عقار الشباب إلى ضرورة مطالبتهم بحقوقهم بطرق سلمية "بعيداً عن تخريب الموارد والممتلكات
”، ووجّه بتحديد الأولويات في المشروعات الخدمية".