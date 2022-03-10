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عمر العطوي... قصة الفتى السعودي الذي اختاره مخرج بريطاني لفيلم "محارب الصحراء"
عمر العطوي... قصة الفتى السعودي الذي اختاره مخرج بريطاني لفيلم "محارب الصحراء"
استقر مخرج فيلم "محارب الصحراء"، روبرت ويات، على طفل سعودي يبلغ من العمر 15 عاما ‏للمشاركة في بطولته، والذي يتناول معركة "ذي قار"، التي وقعت على أرض المملكة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:36+0000
2022-03-10T16:36+0000
السعودية
مجتمع
أخبار السعودية اليوم
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وتم ترشيح العطوي لتجسيد في أحداث الفيلم شخصية، إياس بن قبيصة الطائي، الذي يعد أحد وجوه الحرب الرئيسية، وشغل منصب قائد عسكري.ويقول عمر العطوي في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن الفيلم هو أول تجربة له في مجال التمثيل، وأن مخرج العمل انتقاه بعد أن لاحظه وهو يتعامل مع الإبل في موقع التصوير في صحراء تبوك، وهي المهنة التي اعتاد على ممارستها في مجال الهجامة مع والده منذ أن كان عمره 7 سنوات.وأكد العطوي أنه كان مترددا في البداية من المشاركة في الفيلم، لكنه وجد الأمر مميزا، ووافق وبدأ في التصوير الذي استمر على مدى 4 أشهر، لكنه شدد أن ذلك لم يؤثر على أوقات دراسته وفترات الامتحانات في المدرسة.وأضاف أنه قرأ الكثير عن شخصية إياس الطائي التي يجسدها في أحداث الفيلم، وقرأ عنها الكثير لكي يتمكن من إتقانها على الشاشة الفضية.وأعرب عمر العطوي عن أمنيته في أن يصبح ممثلا في المستقبل، ويقتحم مجال التمثيل في السينما.وبدأ تصوير فيلم "محارب الصحراء" منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بين مدينتي تبوك ونيوم في السعودية، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني، بن كينغزلي، وأنتوني ماكي، وهو من إخراج روبرت ويات، مخرج فيلم الخيال العلمي "Rise of the planet of the Apes"، ومن إنتاج مجموعة "إم بي سي" السعودية
السعودية
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السعودية, مجتمع, أخبار السعودية اليوم

عمر العطوي... قصة الفتى السعودي الذي اختاره مخرج بريطاني لفيلم "محارب الصحراء"

16:36 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineصبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017.
صبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
صبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017.
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
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استقر مخرج فيلم "محارب الصحراء"، روبرت ويات، على طفل سعودي يبلغ من العمر 15 عاما ‏للمشاركة في بطولته، والذي يتناول معركة "ذي قار"، التي وقعت على أرض المملكة العربية السعودية ‏قبل 1400 عام.‏
وتم ترشيح العطوي لتجسيد في أحداث الفيلم شخصية، إياس بن قبيصة الطائي، الذي يعد أحد وجوه الحرب الرئيسية، وشغل منصب قائد عسكري.
ويقول عمر العطوي في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن الفيلم هو أول تجربة له في مجال التمثيل، وأن مخرج العمل انتقاه بعد أن لاحظه وهو يتعامل مع الإبل في موقع التصوير في صحراء تبوك، وهي المهنة التي اعتاد على ممارستها في مجال الهجامة مع والده منذ أن كان عمره 7 سنوات.
وأكد العطوي أنه كان مترددا في البداية من المشاركة في الفيلم، لكنه وجد الأمر مميزا، ووافق وبدأ في التصوير الذي استمر على مدى 4 أشهر، لكنه شدد أن ذلك لم يؤثر على أوقات دراسته وفترات الامتحانات في المدرسة.
وأضاف أنه قرأ الكثير عن شخصية إياس الطائي التي يجسدها في أحداث الفيلم، وقرأ عنها الكثير لكي يتمكن من إتقانها على الشاشة الفضية.
وأعرب عمر العطوي عن أمنيته في أن يصبح ممثلا في المستقبل، ويقتحم مجال التمثيل في السينما.
وبدأ تصوير فيلم "محارب الصحراء" منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بين مدينتي تبوك ونيوم في السعودية، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني، بن كينغزلي، وأنتوني ماكي، وهو من إخراج روبرت ويات، مخرج فيلم الخيال العلمي "Rise of the planet of the Apes"، ومن إنتاج مجموعة "إم بي سي" السعودية
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