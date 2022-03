https://arabic.sputniknews.com/20220310/عمر-العطوي-قصة-الفتى-السعودي-الذي-اختاره-مخرج-بريطاني-لفيلم-محارب-الصحراء-1059736190.html

عمر العطوي... قصة الفتى السعودي الذي اختاره مخرج بريطاني لفيلم "محارب الصحراء"

عمر العطوي... قصة الفتى السعودي الذي اختاره مخرج بريطاني لفيلم "محارب الصحراء"

استقر مخرج فيلم "محارب الصحراء"، روبرت ويات، على طفل سعودي يبلغ من العمر 15 عاما ‏للمشاركة في بطولته، والذي يتناول معركة "ذي قار"، التي وقعت على أرض المملكة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T16:36+0000

2022-03-10T16:36+0000

2022-03-10T16:36+0000

السعودية

مجتمع

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/03/1030690378_0:14:3117:1767_1920x0_80_0_0_975fa24ad8106faabfcea3489208d9c7.jpg

وتم ترشيح العطوي لتجسيد في أحداث الفيلم شخصية، إياس بن قبيصة الطائي، الذي يعد أحد وجوه الحرب الرئيسية، وشغل منصب قائد عسكري.ويقول عمر العطوي في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن الفيلم هو أول تجربة له في مجال التمثيل، وأن مخرج العمل انتقاه بعد أن لاحظه وهو يتعامل مع الإبل في موقع التصوير في صحراء تبوك، وهي المهنة التي اعتاد على ممارستها في مجال الهجامة مع والده منذ أن كان عمره 7 سنوات.وأكد العطوي أنه كان مترددا في البداية من المشاركة في الفيلم، لكنه وجد الأمر مميزا، ووافق وبدأ في التصوير الذي استمر على مدى 4 أشهر، لكنه شدد أن ذلك لم يؤثر على أوقات دراسته وفترات الامتحانات في المدرسة.وأضاف أنه قرأ الكثير عن شخصية إياس الطائي التي يجسدها في أحداث الفيلم، وقرأ عنها الكثير لكي يتمكن من إتقانها على الشاشة الفضية.وأعرب عمر العطوي عن أمنيته في أن يصبح ممثلا في المستقبل، ويقتحم مجال التمثيل في السينما.وبدأ تصوير فيلم "محارب الصحراء" منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بين مدينتي تبوك ونيوم في السعودية، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني، بن كينغزلي، وأنتوني ماكي، وهو من إخراج روبرت ويات، مخرج فيلم الخيال العلمي "Rise of the planet of the Apes"، ومن إنتاج مجموعة "إم بي سي" السعودية

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, مجتمع, أخبار السعودية اليوم