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https://arabic.sputniknews.com/20220310/غانتس-يكشف-ما-فعلته-بلاده-مع-لاجئي-أوكرانيا-في-التسعينيات-1059723657.html
غانتس يكشف ما فعلته بلاده مع لاجئي أوكرانيا في التسعينيات
غانتس يكشف ما فعلته بلاده مع لاجئي أوكرانيا في التسعينيات
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، ما فعلته بلاده مع لاجئي أوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:11+0000
2022-03-10T13:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن غانتس قد أعاد بالذاكرة ما فعلته إسرائيل مع لاجئي روسيا وأوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي، حينما استوعبت عشرات وربما مئات الآلاف من اللاجئين بُعيد تفكك الاتحاد السوفييتي.ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها التزام بلاده بقبول العديد من اللاجئين من أوكرانيا حتى نهاية الحرب فيها، وبأن إسرائيل ستعمل على الوصول إلى كل يهودي وتنقذه، بل وتضمن هجرة واستيعاب جيدة له في البلاد.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده كما سبق واستوعبت اللاجئين من روسيا وأوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي، فإن المؤسسة العسكرية في تل أبيب ستقوم باستيعاب اللاجئين الجدد.وجاءت تصريحات غانتس على هامش حفل تأبين ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية الذين لم يعرف مكانهم، حتى الآن.وفي السياق نفسه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، إن بلاده ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا.ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، هنأ من خلالها إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، على دورها الكبير والواضح في دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده.وأكد بينيت أن إسرائيل ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من اليهود الذين يحق لهم قانون العودة من أوكرانيا والمنطقة، دون أي قيود، وبأن هذه السياسة التي ستتبعها إسرائيل، ستسمح باستضافة نحو 25000 أوكراني مؤقتا، حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده ستقوم بمهمتها باعتبارها وطنا آمنا وقويا للشعب اليهودي.
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا

غانتس يكشف ما فعلته بلاده مع لاجئي أوكرانيا في التسعينيات

13:11 GMT 10.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / POOL
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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، ما فعلته بلاده مع لاجئي أوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن غانتس قد أعاد بالذاكرة ما فعلته إسرائيل مع لاجئي روسيا وأوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي، حينما استوعبت عشرات وربما مئات الآلاف من اللاجئين بُعيد تفكك الاتحاد السوفييتي.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها التزام بلاده بقبول العديد من اللاجئين من أوكرانيا حتى نهاية الحرب فيها، وبأن إسرائيل ستعمل على الوصول إلى كل يهودي وتنقذه، بل وتضمن هجرة واستيعاب جيدة له في البلاد.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده كما سبق واستوعبت اللاجئين من روسيا وأوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي، فإن المؤسسة العسكرية في تل أبيب ستقوم باستيعاب اللاجئين الجدد.
وجاءت تصريحات غانتس على هامش حفل تأبين ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية الذين لم يعرف مكانهم، حتى الآن.
وفي السياق نفسه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، إن بلاده ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، هنأ من خلالها إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، على دورها الكبير والواضح في دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده.
وأكد بينيت أن إسرائيل ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من اليهود الذين يحق لهم قانون العودة من أوكرانيا والمنطقة، دون أي قيود، وبأن هذه السياسة التي ستتبعها إسرائيل، ستسمح باستضافة نحو 25000 أوكراني مؤقتا، حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده ستقوم بمهمتها باعتبارها وطنا آمنا وقويا للشعب اليهودي.
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