https://arabic.sputniknews.com/20220310/غروسي-يقول-إنه-لا-يوجد-قرار-بشأن-اجتماع-يضم-روسيا-وأوكرانيا-والوكالة-الدولية-حتى-الآن-1059729338.html
غروسي يقول إنه لا يوجد قرار بشأن اجتماع يضم روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية حتى الآن
غروسي يقول إنه لا يوجد قرار بشأن اجتماع يضم روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية حتى الآن
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة بشأن اجتماع ثلاثي يضم روسيا وأوكرانيا والوكالة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:12+0000
2022-03-10T14:12+0000
2022-03-10T14:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. ولفت غروسي إلى أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، لمناقشة الوضع الأمني في أوكرانيا كان بناءً.وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الروسي في مدينة أنطاليا التركية، إنه ناقش مع لافروف المواضيع المتعلقة بمحطات الطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا.وأكد على أنه يبحث عن سبل لضمان استقرار الوضع الأمني بأوكرانيا، مبينا أنه لا توجد مشاكل وأن الاجتماع كان بناءً، على حد قوله.وأشار غروسي إلى أن القرار بشأن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتخذ بعد، مستطردا: "الأطراف يناقشون هذه المسألة... ويعملون بأفضل شكل لتحقيق نتيجة".ونتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.وقال غروسي للصحفيين: "ناقشنا وضع محطات للطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا ونبحث عن سبل لضمان الأمن، لا توجد مشاكل، كان الاجتماع بناء".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
غروسي يقول إنه لا يوجد قرار بشأن اجتماع يضم روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية حتى الآن
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة بشأن اجتماع ثلاثي يضم روسيا وأوكرانيا والوكالة.
القاهرة - سبوتنيك. ولفت غروسي إلى أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، لمناقشة الوضع الأمني في أوكرانيا كان بناءً.
وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الروسي في مدينة أنطاليا التركية، إنه ناقش مع لافروف
المواضيع المتعلقة بمحطات الطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا.
وأكد على أنه يبحث عن سبل لضمان استقرار الوضع الأمني بأوكرانيا، مبينا أنه لا توجد مشاكل وأن الاجتماع كان بناءً، على حد قوله.
وأشار غروسي إلى أن القرار بشأن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتخذ بعد، مستطردا: "الأطراف يناقشون هذه المسألة... ويعملون بأفضل شكل لتحقيق نتيجة".
ونتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.
وقال غروسي للصحفيين: "ناقشنا وضع محطات للطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا ونبحث عن سبل لضمان الأمن، لا توجد مشاكل، كان الاجتماع بناء".