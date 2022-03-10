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فرقة "بي تي إس" تقيم 3 حفلات موسيقية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عامين
فرقة "بي تي إس" تقيم 3 حفلات موسيقية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عامين
تقيم فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية 3 حفلات موسيقية لأول مرة منذ عامين، من المقرر أن تكون أولها اليوم الخميس، بينما يتم إقامة الحفلين الآخرين يومي السبت... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:48+0000
2022-03-10T13:48+0000
منوعات
كوريا الجنوبية
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في خبر عن حفلات الفرقة، التي تقام على ملعب "جامسيل" الأولمبي جنوبي سيئول.وبينما يقام الحفل الأول على ملعب "جامسيل"، فإنه من المقرر أن يتم بث الحفلين الآخرين عبر الإنترنت ودور السينما، بحسب وكالة "بيغ هيت ميوزيك"، المسؤولة عن إدارة أعمال الفرقة.ولفتت الوكالة إلى أن الفرقة ستؤدي مجموعة من الأغنيات أبرزها "إذن للرقص" و"باتر" و"ديناميت".وعن افتتاح الليلة الأولى، فإن الوكالة تشير إلى أنه من المتوقع أن تكون أغنية الافتتاح هي "أون"، التي كانت ضمن الألبوم الرابع للفرقة في 2020.يذكر أنه تم تحديد عدد الجماهير على ألا يزيد عن 15 ألف فرد رغم أن سعة الملعب تصل إلى 70 ألف فرد بسبب إجراءات كورونا.
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منوعات, كوريا الجنوبية

فرقة "بي تي إس" تقيم 3 حفلات موسيقية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عامين

13:48 GMT 10.03.2022
© AP Photo / Scott Rothفريق "بي تي إس" الغنائي الكوري
فريق بي تي إس الغنائي الكوري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Scott Roth
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تقيم فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية 3 حفلات موسيقية لأول مرة منذ عامين، من المقرر أن تكون أولها اليوم الخميس، بينما يتم إقامة الحفلين الآخرين يومي السبت والأحد المقبلين.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في خبر عن حفلات الفرقة، التي تقام على ملعب "جامسيل" الأولمبي جنوبي سيئول.
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وبينما يقام الحفل الأول على ملعب "جامسيل"، فإنه من المقرر أن يتم بث الحفلين الآخرين عبر الإنترنت ودور السينما، بحسب وكالة "بيغ هيت ميوزيك"، المسؤولة عن إدارة أعمال الفرقة.
ولفتت الوكالة إلى أن الفرقة ستؤدي مجموعة من الأغنيات أبرزها "إذن للرقص" و"باتر" و"ديناميت".
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وعن افتتاح الليلة الأولى، فإن الوكالة تشير إلى أنه من المتوقع أن تكون أغنية الافتتاح هي "أون"، التي كانت ضمن الألبوم الرابع للفرقة في 2020.
يذكر أنه تم تحديد عدد الجماهير على ألا يزيد عن 15 ألف فرد رغم أن سعة الملعب تصل إلى 70 ألف فرد بسبب إجراءات كورونا.
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