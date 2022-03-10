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زعيم كوريا الشمالية يأمر بتوسيع موقع إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/فيسبوك-تسمح-بالمنشورات-التي-تدعو-إلى-العنف-ضد-الروس-أو-موت-بوتين-1059745395.html
فيسبوك تسمح بالمنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت بوتين
فيسبوك تسمح بالمنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت بوتين
أعطت شركة "ميتا" المنصة الأم لـ"فيسبوك"، اليوم الخميس، أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتًا لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T23:48+0000
2022-03-11T00:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فيسبوك
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، ستسمح منصات ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.كما تسمح شركة التواصل الاجتماعي مؤقتًا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا، وفقًا لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمشرفي المحتوى.وقالت رسائل البريد الإلكتروني إن الدعوات إلى العنف ضد الروس مسموح بها عندما يتحدث المنشور بوضوح عن "غزو أوكرانيا".وحسبما ذكرت إحدى الرسائل الإلكترونية، في تغيير أخير لقواعد الشركة بشأن العنف والتحريض سيُسمح بهذه الدعوات لقتل القادة ما لم تحتوي على أهداف أخرى أو تحتوي على مؤشرين للمصداقية، مثل الموقع أو الطريقة.وأضافت الرسائل إن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس مسموح بها، وأنها لن ينطبق على أسرى الحرب.وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة على دعوات العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا، وأذربيجان، وإستونيا، وجورجيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وفقًا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن ميتا سيسمح بالثناء على كتيبة آزوف الإرهابية وهو أمر محظور عادة، في تغيير أبلغ عنه موقع The Intercept لأول مرة.ويقوم "فيسبوك" بنشر الإعلانات والدعايات التي تم إطلاقها من أوكرانيا وفيها أخبار ومعلومات داعمة لأهداف وحملات هذه التنظيمات الإرهابية ضد العملية العسكرية الروسية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/فيسبوك-يسمح-بالإشادة-بالتنظيمات-الأوكرانية-النازية-على-منصته-1059520848.html
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فيسبوك, أخبار أوكرانيا

فيسبوك تسمح بالمنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت بوتين

23:48 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 00:13 GMT 11.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركة "ميتا" المؤسسة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعطت شركة "ميتا" المنصة الأم لـ"فيسبوك"، اليوم الخميس، أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتًا لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، ستسمح منصات ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.
كما تسمح شركة التواصل الاجتماعي مؤقتًا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا، وفقًا لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمشرفي المحتوى.
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وقالت رسائل البريد الإلكتروني إن الدعوات إلى العنف ضد الروس مسموح بها عندما يتحدث المنشور بوضوح عن "غزو أوكرانيا".
وحسبما ذكرت إحدى الرسائل الإلكترونية، في تغيير أخير لقواعد الشركة بشأن العنف والتحريض سيُسمح بهذه الدعوات لقتل القادة ما لم تحتوي على أهداف أخرى أو تحتوي على مؤشرين للمصداقية، مثل الموقع أو الطريقة.
وأضافت الرسائل إن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس مسموح بها، وأنها لن ينطبق على أسرى الحرب.
وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة على دعوات العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا، وأذربيجان، وإستونيا، وجورجيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وفقًا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.
كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن ميتا سيسمح بالثناء على كتيبة آزوف الإرهابية وهو أمر محظور عادة، في تغيير أبلغ عنه موقع The Intercept لأول مرة.
ويقوم "فيسبوك" بنشر الإعلانات والدعايات التي تم إطلاقها من أوكرانيا وفيها أخبار ومعلومات داعمة لأهداف وحملات هذه التنظيمات الإرهابية ضد العملية العسكرية الروسية.
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وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:58 GMT
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