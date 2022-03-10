عربي
القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220310/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لدينا-اليد-العليا-على-الأعداء-1059726018.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا اليد العليا على الأعداء
قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا اليد العليا على الأعداء
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسین سلامي، اليوم الخميس، إن "لدينا اليد العليا على الأعداء"، مؤكدا أن "إنجازاتنا اليوم هي نتيجة اتباع القيادة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:41+0000
2022-03-10T13:41+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/62/1041156242_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_51ae5a861de0c6a1e914d30ac352a330.jpg
وأضاف اللواء سلامي، خلال ملتقى قادة الحرس الثوري، أن "إبداعات سنوات الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988)، لم تقتصر على تلك الفترة فحسب بل هي أيضا دائمة ومفيدة للمستقبل"، متابعا: "الجهاد أجمل عمل صالح ولن ينسى أبدا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أن "إيران اليوم تواجه مخاطر وتهديدات الأعداء"، مشيرا أن "الأحداث والتطورات الأخيرة في أوروبا لم تخرج إيران من الأولوية، أن العدو لجأ للعقوبات الاقتصادية والترهيب العسكري والحرب النفسية والاستخبارية ضد إيران وأن الحرس الثوري الإيراني وقف بحزم ضد مؤامرات الأعداء وحقدهم".وقالت بحرية الجيش الإيراني، أمس الأربعاء، إنها "تمكنت عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد، ودمرت مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأمريكيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات".وأكد شهرام إيراني على "ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في جميع الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران"، مشيرا إلى "التوجيات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله علي خامنئي".وكشف الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/نائب-رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-يجب-أن-نكون-أقوياء-ونتخذ-مواقف-هجومية-1059618015.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجيش-الإيراني-العدو-توجه-نحو-الحرب-المركبة-وعلينا-أن-نتخذ-مواقف-هجومية-في-جميع-المجالات-1059606526.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/62/1041156242_0:0:2596:1947_1920x0_80_0_0_2973f7920055535d0990988caec90742.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا اليد العليا على الأعداء

13:41 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرGoogle news
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسین سلامي، اليوم الخميس، إن "لدينا اليد العليا على الأعداء"، مؤكدا أن "إنجازاتنا اليوم هي نتيجة اتباع القيادة ودعم الشعب وتعاطفه".
وأضاف اللواء سلامي، خلال ملتقى قادة الحرس الثوري، أن "إبداعات سنوات الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988)، لم تقتصر على تلك الفترة فحسب بل هي أيضا دائمة ومفيدة للمستقبل"، متابعا: "الجهاد أجمل عمل صالح ولن ينسى أبدا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
نائب رئيس أركان الجيش الإيراني: يجب أن نكون أقوياء ونتخذ مواقف هجومية
8 مارس, 12:34 GMT
وأكد أن "إيران اليوم تواجه مخاطر وتهديدات الأعداء"، مشيرا أن "الأحداث والتطورات الأخيرة في أوروبا لم تخرج إيران من الأولوية، أن العدو لجأ للعقوبات الاقتصادية والترهيب العسكري والحرب النفسية والاستخبارية ضد إيران وأن الحرس الثوري الإيراني وقف بحزم ضد مؤامرات الأعداء وحقدهم".
وقالت بحرية الجيش الإيراني، أمس الأربعاء، إنها "تمكنت عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد، ودمرت مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".
وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأمريكيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات".
وأكد شهرام إيراني على "ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في جميع الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران"، مشيرا إلى "التوجيات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله علي خامنئي".
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الجيش الإيراني: العدو توجه نحو الحرب المركبة وعلينا أن نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات
8 مارس, 09:12 GMT
وكشف الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".
وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".
وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.
كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала