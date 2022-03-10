https://arabic.sputniknews.com/20220310/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لدينا-اليد-العليا-على-الأعداء-1059726018.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا اليد العليا على الأعداء

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا اليد العليا على الأعداء

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسین سلامي، اليوم الخميس، إن "لدينا اليد العليا على الأعداء"، مؤكدا أن "إنجازاتنا اليوم هي نتيجة اتباع القيادة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:41+0000

2022-03-10T13:41+0000

2022-03-10T13:41+0000

أخبار إيران

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وأضاف اللواء سلامي، خلال ملتقى قادة الحرس الثوري، أن "إبداعات سنوات الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988)، لم تقتصر على تلك الفترة فحسب بل هي أيضا دائمة ومفيدة للمستقبل"، متابعا: "الجهاد أجمل عمل صالح ولن ينسى أبدا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أن "إيران اليوم تواجه مخاطر وتهديدات الأعداء"، مشيرا أن "الأحداث والتطورات الأخيرة في أوروبا لم تخرج إيران من الأولوية، أن العدو لجأ للعقوبات الاقتصادية والترهيب العسكري والحرب النفسية والاستخبارية ضد إيران وأن الحرس الثوري الإيراني وقف بحزم ضد مؤامرات الأعداء وحقدهم".وقالت بحرية الجيش الإيراني، أمس الأربعاء، إنها "تمكنت عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد، ودمرت مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأمريكيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات".وأكد شهرام إيراني على "ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في جميع الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران"، مشيرا إلى "التوجيات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله علي خامنئي".وكشف الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.

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