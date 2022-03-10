https://arabic.sputniknews.com/20220310/قطر-نتابع-بقلق-بالغ-التصعيد-في-أوكرانيا-1059728785.html
قطر: نتابع "بقلق بالغ" التصعيد في أوكرانيا
قطر: نتابع "بقلق بالغ" التصعيد في أوكرانيا
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تتابع "بقلق بالغ" التصعيد الحالي في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:04+0000
2022-03-10T14:04+0000
2022-03-10T14:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
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وأكد الوزير القطري أن الدوحة ترى "ضرورة انتهاج الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة" الأوكرانية، بحسب تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية.وتلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية في ضوء العملية العسكرية الروسية.وقال الديوان الأميري القطري في بيان إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية".كما استعرض الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة"، وفق المصدر ذاته.وهذا هو الاتصال الثاني الذي يجريه الرئيس الأوكراني بأمير دولة قطر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/زيلينسكي-وأمير-قطر-يبحثان-سبل-حل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السلمية-1059694983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار أوكرانيا
قطر: نتابع "بقلق بالغ" التصعيد في أوكرانيا
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قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تتابع "بقلق بالغ" التصعيد الحالي في أوكرانيا.
وأكد الوزير القطري أن الدوحة ترى "ضرورة انتهاج الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة" الأوكرانية، بحسب تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية.
وتلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية في ضوء العملية العسكرية الروسية.
وقال الديوان الأميري القطري
في بيان إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية".
كما استعرض الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة"، وفق المصدر ذاته.
وهذا هو الاتصال الثاني الذي يجريه الرئيس الأوكراني بأمير دولة قطر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.