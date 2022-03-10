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https://arabic.sputniknews.com/20220310/كاتالين-نوفاك-أول-امرأة-تتولى-رئاسة-هنغاريا---1059719530.html
كاتالين نوفاك أول امرأة تتولى رئاسة هنغاريا
كاتالين نوفاك أول امرأة تتولى رئاسة هنغاريا
انتخب البرلمان الهنغاري وزيرة شؤون الأسرة والشباب والعلاقات الدولية كاتالين نوفاك رئيسة جديدة للبلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:56+0000
2022-03-10T11:56+0000
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وصوت لصالح نوفاك 137 نائبا من أصل 199. تم بث التصويت على القناة الهنغارية "M1".وكان خصم نوفاك البالغة من العمر 44 عامًا في الانتخابات، المرشح الاقتصادي بيتر رونا، البالغ من العمر 80 عامًا من الائتلاف المعارض.ينتخب رئيس الجمهورية من قبل الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات. شغل الرئيس السابق يانوس أدير هذا المنصب مرتين منذ عام 2012.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/المجر-لا-نؤيد-منح-الأوكرانيين-إقامة-مؤقتة-هل-تتحدى-بودابست-الاتحاد-الأوروبي-1059418220.html
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المجر

كاتالين نوفاك أول امرأة تتولى رئاسة هنغاريا

11:56 GMT 10.03.2022
© Photo / Dan Novac/Pixabay نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Photo / Dan Novac/Pixabay
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انتخب البرلمان الهنغاري وزيرة شؤون الأسرة والشباب والعلاقات الدولية كاتالين نوفاك رئيسة جديدة للبلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.
وصوت لصالح نوفاك 137 نائبا من أصل 199. تم بث التصويت على القناة الهنغارية "M1".
وكان خصم نوفاك البالغة من العمر 44 عامًا في الانتخابات، المرشح الاقتصادي بيتر رونا، البالغ من العمر 80 عامًا من الائتلاف المعارض.
ينتخب رئيس الجمهورية من قبل الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات. شغل الرئيس السابق يانوس أدير هذا المنصب مرتين منذ عام 2012.
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