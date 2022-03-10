https://arabic.sputniknews.com/20220310/كيف-يخطط-باحثون-لاستخدام-النمل-في-الكشف-عن-الخلايا-السرطانية-1059710072.html
كيف يمكن استخدام النمل في الكشف عن الخلايا السرطانية؟
كيف يمكن استخدام النمل في الكشف عن الخلايا السرطانية؟
تتكون الأورام السرطانية نتيجة نمو خارج عن السيطرة لمجموعة من الخلايا، تتواصل الدراسات البحثية للتعرف على طرق مبتكرة للكشف عنها مبكرا ومنها استخدام النمل. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:17+0000
2022-03-10T10:17+0000
2022-03-10T10:17+0000
منوعات
الصحة
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ذكر ذلك تقرير نشره موقع "آي ساينس" في فبراير/ شباط الماضي، أشار فيه إلى أنه تم استخدام النمل للكشف عن خلايا سرطانية عبر مكونات أعضاء بشرية تم إعدادها لهذا الغرض.وتقول الدراسة إن التجارب المبدئية تشير إلى قدرة النمل على التكيف بسرعة للارتباط برائحة الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يميز بينها وبين الخلايا السليمة.وتعتمد قدرة النمل على التمييز بين الخلايا السرطانية والسليمة على رائحة المركبات العضوية المتطايرة، بحسب التقرير، الذي أوضح أن الاعتماد على هذا الأسلوب في تشخيص السرطان يمكن أن يتحول ذلك إلى واقع في المستقبل القريب.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/اكتشاف-مسار-سري-تسلكه-الخلايا-السرطانية-من-الثدي-إلى-الدماغ-يسبب-الموت-1055142549.html
https://arabic.sputniknews.com/20220309/علاج-اثنين-من-مرضى-سرطان-الدم-بخلاياهما-الخاصة-1059673712.html
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منوعات, الصحة
كيف يمكن استخدام النمل في الكشف عن الخلايا السرطانية؟
تابعنا عبر
تتكون الأورام السرطانية نتيجة نمو خارج عن السيطرة لمجموعة من الخلايا، تتواصل الدراسات البحثية للتعرف على طرق مبتكرة للكشف عنها مبكرا ومنها استخدام النمل.
ذكر ذلك تقرير نشره
موقع "آي ساينس" في فبراير/ شباط الماضي، أشار فيه إلى أنه تم استخدام النمل للكشف عن خلايا سرطانية عبر مكونات أعضاء بشرية
تم إعدادها لهذا الغرض.
وتقول الدراسة إن التجارب المبدئية تشير إلى قدرة النمل على التكيف بسرعة للارتباط برائحة الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يميز بينها وبين الخلايا السليمة.
وتعتمد قدرة النمل على التمييز بين الخلايا السرطانية
والسليمة على رائحة المركبات العضوية المتطايرة، بحسب التقرير، الذي أوضح أن الاعتماد على هذا الأسلوب في تشخيص السرطان
يمكن أن يتحول ذلك إلى واقع في المستقبل القريب.