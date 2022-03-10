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القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-يناقش-مع-مدير-عام-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وضع--المحطات-النووية-الأوكرانية-1059724882.html
لافروف يناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع المحطات النووية الأوكرانية
لافروف يناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع المحطات النووية الأوكرانية
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمناقشة وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:27+0000
2022-03-10T13:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الاجتماع عقد على هامش المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.نتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.وقال جروسي للصحفيين: "ناقشنا وضع محطات للطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا ونبحث عن سبل لضمان الأمن، لا توجد مشاكل، كان الاجتماع بناء".وأشار أيضا إلى أن القرار بشأن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتخذ بعد، والأطراف يناقشون هذه المسألة، وهي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة حقيقية.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-كل-ما-يريده-الغرب-من-أوكرانيا-هو-أن-تعمل-ضد-روسيا-1059724458.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-سلام-بارد-أفضل-من-حرب-باردة-1059710726.html
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روسيا

لافروف يناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع المحطات النووية الأوكرانية

13:27 GMT 10.03.2022
© Sputnik وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
 وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمناقشة وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الاجتماع عقد على هامش المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.
نتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.
وقال جروسي للصحفيين: "ناقشنا وضع محطات للطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا ونبحث عن سبل لضمان الأمن، لا توجد مشاكل، كان الاجتماع بناء".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: كل ما يريده الغرب من أوكرانيا هو أن تعمل ضد روسيا
13:21 GMT
وأشار أيضا إلى أن القرار بشأن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتخذ بعد، والأطراف يناقشون هذه المسألة، وهي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة حقيقية.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة
10:16 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
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