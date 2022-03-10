https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-يناقش-مع-مدير-عام-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وضع--المحطات-النووية-الأوكرانية-1059724882.html

لافروف يناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع المحطات النووية الأوكرانية

لافروف يناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع المحطات النووية الأوكرانية

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمناقشة وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:27+0000

2022-03-10T13:27+0000

2022-03-10T13:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الاجتماع عقد على هامش المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.نتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.وقال جروسي للصحفيين: "ناقشنا وضع محطات للطاقة النووية ومنشآت أخرى في أوكرانيا ونبحث عن سبل لضمان الأمن، لا توجد مشاكل، كان الاجتماع بناء".وأشار أيضا إلى أن القرار بشأن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتخذ بعد، والأطراف يناقشون هذه المسألة، وهي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة حقيقية.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-كل-ما-يريده-الغرب-من-أوكرانيا-هو-أن-تعمل-ضد-روسيا-1059724458.html

https://arabic.sputniknews.com/20220310/لافروف-سلام-بارد-أفضل-من-حرب-باردة-1059710726.html

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