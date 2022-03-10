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https://arabic.sputniknews.com/20220310/ليبيا-تفاؤل-حذر-بإنهاء-ملف-الحكومتين-دون-اللجوء-للقوة-1059719932.html
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
تناقش الحلقة التصريحات المتفائلة التي خرجت من مجلس النواب الليبي، بشأن إتمام تسليم السلطة سلميا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، إلى الرئيس... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:05+0000
2022-03-10T12:05+0000
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ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
وحسب مراقبين للأوضاع في ليبيا، فإنه من المحتمل أن ينتهي الانقسام الحاصل بين باشاغا والدبيبة، دون صراع مسلح، وذلك بأن يسلم الدبيبة خلال أيام الحكومة الجديدة، مع التزام جميع الفرقاء بوقف إطلاق النار، والاتجاه إلى التوافق لترسيخ دولة المؤسسات.لكن الإعلامية والكاتبة السياسية، وعد إبراهيمالتفاصيل في الملف الصوتي...
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ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة

12:05 GMT 10.03.2022
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة التصريحات المتفائلة التي خرجت من مجلس النواب الليبي، بشأن إتمام تسليم السلطة سلميا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، إلى الرئيس المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا.
وحسب مراقبين للأوضاع في ليبيا، فإنه من المحتمل أن ينتهي الانقسام الحاصل بين باشاغا والدبيبة، دون صراع مسلح، وذلك بأن يسلم الدبيبة خلال أيام الحكومة الجديدة، مع التزام جميع الفرقاء بوقف إطلاق النار، والاتجاه إلى التوافق لترسيخ دولة المؤسسات.
لكن الإعلامية والكاتبة السياسية، وعد إبراهيم

استبعدت أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين الدبيبة وباشاغا، مشيرة إلى أن الكلمة الفصل ستكون في كلا الأحوال للميليشيات المسلحة وليس للسياسيين.

التفاصيل في الملف الصوتي...
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