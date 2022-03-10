https://arabic.sputniknews.com/20220310/ليبيا-تفاؤل-حذر-بإنهاء-ملف-الحكومتين-دون-اللجوء-للقوة-1059719932.html
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
تناقش الحلقة التصريحات المتفائلة التي خرجت من مجلس النواب الليبي، بشأن إتمام تسليم السلطة سلميا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، إلى الرئيس... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:05+0000
2022-03-10T12:05+0000
2022-03-10T12:05+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059719762_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c63c61d0b5eb3ada4564239f918b4d43.png
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
وحسب مراقبين للأوضاع في ليبيا، فإنه من المحتمل أن ينتهي الانقسام الحاصل بين باشاغا والدبيبة، دون صراع مسلح، وذلك بأن يسلم الدبيبة خلال أيام الحكومة الجديدة، مع التزام جميع الفرقاء بوقف إطلاق النار، والاتجاه إلى التوافق لترسيخ دولة المؤسسات.لكن الإعلامية والكاتبة السياسية، وعد إبراهيمالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059719762_331:0:1264:700_1920x0_80_0_0_16f48bec816efb8baef3210d33a7e28e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا.. تفاؤل حذر بإنهاء ملف الحكومتين دون اللجوء للقوة
تابعنا عبر
تناقش الحلقة التصريحات المتفائلة التي خرجت من مجلس النواب الليبي، بشأن إتمام تسليم السلطة سلميا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، إلى الرئيس المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا.
وحسب مراقبين للأوضاع في ليبيا، فإنه من المحتمل أن ينتهي الانقسام الحاصل بين باشاغا والدبيبة، دون صراع مسلح، وذلك بأن يسلم الدبيبة خلال أيام الحكومة الجديدة، مع التزام جميع الفرقاء بوقف إطلاق النار، والاتجاه إلى التوافق لترسيخ دولة المؤسسات.
لكن الإعلامية والكاتبة السياسية، وعد إبراهيم
استبعدت أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين الدبيبة وباشاغا، مشيرة إلى أن الكلمة الفصل ستكون في كلا الأحوال للميليشيات المسلحة وليس للسياسيين.
التفاصيل في الملف الصوتي...