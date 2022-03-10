https://arabic.sputniknews.com/20220310/ليبيديف-أم-مدفيديف؟-بريطانيا-تنشر-صورة-بالخطأ-للرئيس-الروسي-السابق-1059723963.html
ليبيديف أم مدفيديف؟ بريطانيا تنشر صورة بالخطأ للرئيس الروسي السابق
ليبيديف أم مدفيديف؟ بريطانيا تنشر صورة بالخطأ للرئيس الروسي السابق
أخطأت وزارة الخارجية البريطانية في صورة أحد رجال الأعمال الروس، ونشرت بدلا منه صورة للرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:16+0000
2022-03-10T13:16+0000
2022-03-10T13:16+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
بريطانيا
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وحسب تغريدة حذفتها وزارة الخارجية البريطانية من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد نشرت عن طريق الخطأ صورة للرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، على أنها لرجل الأعمال الخاضع للعقوبات دميتري ليبيديف، وفقا لـ"رويترز".وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتسريع العقوبات، مشددا على ضرورة التحرك بحذر، قائلا: "علينا تصحيح الأمر".لكن وزارة الخارجية أخطأت في تغريدة أعلنت فيها فرض عقوبات على رئيس بنك روسيا دميتري ليبيديف، وبدلاً من ذلك نشرت صورة مدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، اليوم الخميس، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين".وقالت في بيان لها، إنه "تم فرض عقوبات على 7 رجال أعمال روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الأزمة الأوكرانية بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش".وأوضح البيان أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, بريطانيا
ليبيديف أم مدفيديف؟ بريطانيا تنشر صورة بالخطأ للرئيس الروسي السابق
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أخطأت وزارة الخارجية البريطانية في صورة أحد رجال الأعمال الروس، ونشرت بدلا منه صورة للرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف
وحسب تغريدة حذفتها وزارة الخارجية البريطانية
من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد نشرت عن طريق الخطأ صورة للرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، على أنها لرجل الأعمال الخاضع للعقوبات دميتري ليبيديف، وفقا لـ"رويترز".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتسريع العقوبات، مشددا على ضرورة التحرك بحذر، قائلا: "علينا تصحيح الأمر".
لكن وزارة الخارجية أخطأت في تغريدة أعلنت فيها فرض عقوبات على
رئيس بنك روسيا دميتري ليبيديف، وبدلاً من ذلك نشرت صورة مدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
وقد تم حذف التغريدة التي احتوت على هذا الخطأ الآن بعد أن أشار العديد من مستخدمي تويتر إليها.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، اليوم الخميس، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين".
وقالت في بيان لها، إنه "تم فرض عقوبات على
7 رجال أعمال روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الأزمة الأوكرانية بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش".
وأضافت: "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: "إن رئيس شركة روسنفط إيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضا لنفس العقوبات أيضا".
وأوضح البيان أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".