https://arabic.sputniknews.com/20220310/متاحف-روسية-تطالب-نظيرتها-الإيطالية-بإعادة-أعمال-فنية-أعارتها-إليها-1059731225.html
متاحف روسية تطالب نظيرتها الإيطالية بإعادة أعمال فنية أعارتها إليها
متاحف روسية تطالب نظيرتها الإيطالية بإعادة أعمال فنية أعارتها إليها
أعلنت متاحف وصالات عرض إيطالية أنها تلقت طلبا من نظيرتها الروسية بإعادة أعمال معارة منها. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:47+0000
2022-03-10T14:47+0000
2022-03-10T14:47+0000
متحف
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وحسب "رويترز"، قالت صالات عرض إيطالية، اليوم الخميس، إن متحفين في ميلانو سيعيدان العديد من الأعمال الفنية المعارة من روسيا بعد طلبات لإعادتها في وقت مبكر، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على روسيا.وكتب متحف الأرميتاج، ومقره في سانت بطرسبرغ، إلى بلازو ريال في ميلانو يطلب إعادة لوحتين، كان قد أعارهما إليه، الأولى منهما لامرأة شابة ذات قبعة مزينة بالريش، للرسام الفينيسي تيتيان.وقال: "عمل تيتيان مهم بالتأكيد لكن المعرض يمكن أن يستمر بشكل جيد من دونه"، مضيفا: "عندما قرأت الرسالة شعرت بالمرارة لأنه يجب حماية الثقافة من الحرب لكن هذه أوقات عصيبة".من جهتها، قالت جاليريا ديتاليا التي تدير متحفًا آخر في ميلانو، إنها تلقت طلبًا لإعادة 23 عملاً من ما يقرب من 200 في المعرض الحالي، كانت مستعارة من ثلاثة متاحف روسية .وقد تلقت مؤسسة فينديا ومقرها روما ومتحف آخر في شمال مدينة أوديني طلبات مماثلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الوزراء-البريطاني-يتعهد-بمواصلة-تشديد-العقوبات-على-روسيا-1059696585.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
متحف, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
متاحف روسية تطالب نظيرتها الإيطالية بإعادة أعمال فنية أعارتها إليها
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أعلنت متاحف وصالات عرض إيطالية أنها تلقت طلبا من نظيرتها الروسية بإعادة أعمال معارة منها.
وحسب "رويترز"، قالت صالات عرض إيطالية، اليوم الخميس، إن متحفين في ميلانو سيعيدان العديد من الأعمال الفنية المعارة من روسيا بعد طلبات لإعادتها في وقت مبكر، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على روسيا
.
وكتب متحف الأرميتاج، ومقره في سانت بطرسبرغ، إلى بلازو ريال في ميلانو يطلب إعادة لوحتين، كان قد أعارهما إليه، الأولى منهما لامرأة شابة ذات قبعة مزينة بالريش، للرسام الفينيسي تيتيان.
وقال مدير المتحف دومينيكو بيرينا: "أعتقد أن العملين سيتم تسليمهما في نهاية مارس"، مضيفًا أنه لا يمكن معارضة الطلب.
وقال: "عمل تيتيان مهم بالتأكيد لكن المعرض يمكن أن يستمر بشكل جيد من دونه"، مضيفا: "عندما قرأت الرسالة شعرت بالمرارة لأنه يجب حماية الثقافة من الحرب لكن هذه أوقات عصيبة".
من جهتها، قالت جاليريا ديتاليا التي تدير متحفًا آخر في ميلانو، إنها تلقت طلبًا لإعادة 23 عملاً من ما يقرب من 200 في المعرض الحالي، كانت مستعارة من ثلاثة متاحف روسية .
وقال متحدث باسم بنك أنتيسا سانبولو الذي يملك موقعين آخرين في نابولي وفيتشنزا: "ستتم إعادتهم قبل إغلاق المعرض في 27 مارس".
وقد تلقت مؤسسة فينديا ومقرها روما ومتحف آخر في شمال مدينة أوديني طلبات مماثلة.