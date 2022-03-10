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https://arabic.sputniknews.com/20220310/متحدث-إثيوبيا-والسودان-يجريان-محادثات-لتعزيز-التجارة-الحدودية-بينهما-1059736334.html
متحدث: إثيوبيا والسودان يجريان محادثات لتعزيز التجارة الحدودية بينهما
متحدث: إثيوبيا والسودان يجريان محادثات لتعزيز التجارة الحدودية بينهما
أجرى السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، اليوم الخميس، محادثات ثنائية مع وزير في الحكومة السودانية تتعلق بتعزيز التجارة الحدودية بين البلدين. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:41+0000
2022-03-10T16:41+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الخميس، عن السفير دينا مفتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في الإحاطة الأسبوعية، أن سفير بلاده لدى الخرطوم، يبتال أميرو، أجرى محادثات مع وزير في الحكومة السودانية بشأن بدء التجارة الحدودية بين الطرفين.وأكد السفير دينا مفتي أن هذه التجارية الحدودية والتي لها دور إيجابي في المنطقة الحدودية، يتكون دفعة قوية لإعادة النشاط التجاري بين شعبي البلدين.وتم التشاور خلال المحادثات بين المسؤولين في السودان وإثيوبيا حول حفظ الأمن الحدودي المشترك بين البلدين، والعمل على التصدي لأي نوع من التهديدات الأمنية للدولتين بطريقة مشتركة.وبدوره، أفاد السفير دينا مفتي بأن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم قد قدم إحاطة شاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، خاصة ما يدور عنها بشأن حقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى جهود الحكومة في إجراء حوار وطني شامل في البلاد، من أجل استدامة الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.وفي سياق متصل، سبق وأكد وزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، للسفير الإثيوبي في الخرطوم، يبتال أميرو، رفض بلاده لحجب المعلومات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا ضرورة تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بمصالح السودان وشعبه.وقال منصور، أثناء استقباله السفير الإثيوبي في مكتبه، الخميس الماضي، إن "السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم"، مشدداعلى "موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بالسد الإثيوبي".ولفت إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين الدول الثلاث، كما جدد وزير الري السوداني التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/أزمة-سد-النهضة-هل-تنجح-إثيوبيا-في-زرع-الفتنة-بين-مصر-والسودان؟-1059413860.html
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العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم

متحدث: إثيوبيا والسودان يجريان محادثات لتعزيز التجارة الحدودية بينهما

16:41 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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أجرى السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، اليوم الخميس، محادثات ثنائية مع وزير في الحكومة السودانية تتعلق بتعزيز التجارة الحدودية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الخميس، عن السفير دينا مفتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في الإحاطة الأسبوعية، أن سفير بلاده لدى الخرطوم، يبتال أميرو، أجرى محادثات مع وزير في الحكومة السودانية بشأن بدء التجارة الحدودية بين الطرفين.
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
أزمة سد النهضة… هل تنجح إثيوبيا في زرع "الفتنة" بين مصر والسودان؟
3 مارس, 15:45 GMT
وأكد السفير دينا مفتي أن هذه التجارية الحدودية والتي لها دور إيجابي في المنطقة الحدودية، يتكون دفعة قوية لإعادة النشاط التجاري بين شعبي البلدين.
وتم التشاور خلال المحادثات بين المسؤولين في السودان وإثيوبيا حول حفظ الأمن الحدودي المشترك بين البلدين، والعمل على التصدي لأي نوع من التهديدات الأمنية للدولتين بطريقة مشتركة.
وبدوره، أفاد السفير دينا مفتي بأن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم قد قدم إحاطة شاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، خاصة ما يدور عنها بشأن حقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى جهود الحكومة في إجراء حوار وطني شامل في البلاد، من أجل استدامة الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.
وفي سياق متصل، سبق وأكد وزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، للسفير الإثيوبي في الخرطوم، يبتال أميرو، رفض بلاده لحجب المعلومات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا ضرورة تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بمصالح السودان وشعبه.
وقال منصور، أثناء استقباله السفير الإثيوبي في مكتبه، الخميس الماضي، إن "السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم"، مشدداعلى "موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بالسد الإثيوبي".
ولفت إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين الدول الثلاث، كما جدد وزير الري السوداني التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.
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