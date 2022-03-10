https://arabic.sputniknews.com/20220310/مجلس-النواب-الأمريكي-يصادق-على-تمويل-القبة-الحديدية-بمليار-دولار-1059718870.html
مجلس النواب الأمريكي يصادق على تمويل "القبة الحديدية" بمليار دولار
مجلس النواب الأمريكي يصادق على تمويل "القبة الحديدية" بمليار دولار
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب الأمريكي صادق على تمويل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" بميزانية تقدر بمليار دولار. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:49+0000
2022-03-10T11:49+0000
2022-03-10T11:50+0000
إسرائيل
اخبار العالم العربي
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن الميزانية الأمريكية الجديدة والمقدرة بمليار دولار ستعد جزءا من ميزانية المساعدة الأمنية الأمريكية السنوية لإسرائيل، التي تصل إلى 3.8 مليار دولار، وهي الميزانية التي تأتي في إطار الميزانية الأمريكية نفسها للعام 2022.وتوقعت الصحيفة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على الميزانية خلال الأيام المقبلة، على أن يصادق جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بعدها على القانون، ثم يتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل، مباشرة.تعد المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، سبق أن طورته شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، ويعود الهدف من تلك المنظومة إلى اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.وقامت الحكومة الإسرائيلية بتدشين هذه المنظومة الدفاعية عام 2007، بعيد الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي وقعت في صيف 2006، من أجل التصدي للصواريخ قصيرة المدى التي كان يطلقها "حزب الله" على الداخل الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/إعلام-إسرائيل-فشلت-اقتصاديا-أمام-الطائرة-المسيرة-لـحزب-الله-بالأرقام-1058876862.html
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إسرائيل, اخبار العالم العربي
مجلس النواب الأمريكي يصادق على تمويل "القبة الحديدية" بمليار دولار
11:49 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 11:50 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب الأمريكي صادق على تمويل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" بميزانية تقدر بمليار دولار.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية
، اليوم الخميس، أن الميزانية الأمريكية الجديدة والمقدرة بمليار دولار ستعد جزءا من ميزانية المساعدة الأمنية الأمريكية السنوية لإسرائيل، التي تصل إلى 3.8 مليار دولار، وهي الميزانية التي تأتي في إطار الميزانية الأمريكية
نفسها للعام 2022.
وتوقعت الصحيفة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على الميزانية خلال الأيام المقبلة، على أن يصادق جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بعدها على القانون، ثم يتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل، مباشرة.
تعد المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية"
نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، سبق أن طورته شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، ويعود الهدف من تلك المنظومة إلى اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.
وقامت الحكومة الإسرائيلية بتدشين هذه المنظومة الدفاعية عام 2007، بعيد الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي وقعت في صيف 2006، من أجل التصدي للصواريخ قصيرة المدى التي كان يطلقها "حزب الله" على الداخل الإسرائيلي.