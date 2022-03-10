https://arabic.sputniknews.com/20220310/مجلس-خبراء-القيادة-الإيراني-استفزازات-الغرب-هي-سبب-الأزمة-في-أوكرانيا-1059709106.html

مجلس خبراء القيادة الإيراني: استفزازات الغرب هي سبب الأزمة في أوكرانيا

مجلس خبراء القيادة الإيراني: استفزازات الغرب هي سبب الأزمة في أوكرانيا

علّق مجلس خبراء القيادة في إيران على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T09:57+0000

2022-03-10T09:57+0000

2022-03-10T09:57+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وقال مجلس خبراء القيادة في إيران، في بيانا له، إن "إيران لطالما عارضت الحرب والدمار"، مؤكدة "موقف إيران في أزمة اوكرانيا بعدم اعتبار الحرب هي الحل"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.وأكد المجلس أن "أعمال الغرب الاستفزازية في توسيع الناتو يعد انتهاكاً لسيادة دول هذه المنطقة، وأن هذه الاستفزازات هي سبب الأزمة في أوكرانيا".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال، الأحد الماضي، إن "الشعب الأوكراني مثل الشعب الأفغاني والعراقي واليمني، وقع ضحية لـ سياسات أمريكا الشريرة".وقال رئيسي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما قال المرشد الأعلى، تعارض الحرب قطعا، وترى بأنه كلما تم إيقاف الحرب عاجلا، كلما أسهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطولهم".ومضى الرئيس الإيراني متطرقا إلى القضايا الإقليمية والأزمة في أوكرانيا، وقال: "إن شعب أوكرانيا، مثل شعب أفغانستان واليمن والعراق، وقع ضحية للسياسات الشريرة للولايات المتحدة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-تم-طرد-قائد-الأوركسترا-الروسي-في-ألمانيا-لأنه-صديق-بوتين-كيف-يكون-مثل-هذا-الهراء-ممكنا؟-1059665983.html

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