https://arabic.sputniknews.com/20220310/محكمة-لبنانية-تدين-رجلين-في-تفجير-عام-2005-الذي-أدى-إلى-مقتل-رفيق-الحريري-1059725825.html

محكمة لبنانية تدين رجلين في تفجير عام 2005 الذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري

محكمة لبنانية تدين رجلين في تفجير عام 2005 الذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري

أدانت محكمة لبنانية، اليوم الخميس، رجلين بالتفجير الذي قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:37+0000

2022-03-10T13:37+0000

2022-03-10T13:53+0000

العالم العربي

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وقررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع، اليوم، فسخ حكم تبرئة سابق لكل من، حسين عنيسي، وحسن مرعي، المتعلقة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.وبحسب موقع "النهار" اللبناني، فقد استنتجت المحكمة، "أنهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي والتدخل بالقتل ومحاولة القتل عمداً".ونوه المصدر إلى أن غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، ستصدر في وقت لاحق من اليوم، "مذكّرة توقيف في حقّ كل منهما، وذكرتهما أنه يحق لهما قبول حكم الإدانة وإعادة محاكمتهما".شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري مصرعهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.

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