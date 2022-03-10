https://arabic.sputniknews.com/20220310/محلل-ألمانيا-مضطرة-للسير-في-ركب-الغرب-لكنها-لن-تسمح-لانحدار-العلاقات-مع-روسيا--1059724738.html

محلل: ألمانيا مضطرة للسير في ركب الغرب لكنها لن تسمح لانحدار العلاقات مع روسيا

محلل: ألمانيا مضطرة للسير في ركب الغرب لكنها لن تسمح لانحدار العلاقات مع روسيا

قال المحلل السياسي، أديب السيد، إن ألمانيا مضطرة للوقوف بشكل صلب إلى جانب حلف الناتو وتبني سياسة الاتحاد الأوروبي حيال روسيا، كونها جزء منه. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:26+0000

2022-03-10T13:26+0000

2022-03-10T13:26+0000

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لكنه ذكر في نفس الوقت، أن برلين تبذل جهودا، وإن كانت تبدو خجولة، من أجل عدم السماح للانحدار نحو حافة الهاوية في العلاقات بين روسيا والغرب، مشيرا إلى أن ألمانيا تحاول أن تستثمر علاقاتها التي تبلورت خلال الثلاثين عاما الماضية مع روسيا، وانطلاقا أيضا من تفهم ألمانيا غير المعلن لأحقية المطالب الروسية الأمنية وأن ثمة تنسيقا بين برلين وباريس في هذا الخصوص.وأوضح السيد في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن ألمانيا لا تستطيع تحمل تبعات العقوبات الغربية على روسيا، وأن برلين خير من يدرك أن الولايات المتحدة ليست مهتمة كثيرا بتبعات هذه العقوبات على الاقتصاد الأوروبي.وشدد على أن ألمانيا لن يكون لديها أي قدرة للتعامل مع أي قرار قد تنفذه موسكو، وهو قطع إمدادات الغاز والنفط عن القارة الأوروبية استجابة لتهديدات من قبل الدول الغربية، الأمر الذي جعل المستشار الألماني يسارع بالاتصال بالرئيس الروسي من أجل بلورة أي صيغ من شأنها أن تؤدي إلى تسوية النزاع. واختتم حديثه بالقول: "يتوجب على الدول الغربية أن يدركوا بأن روسيا محقة في مطالبها وأن يقنعوا الجانب الأوكراني للانخراط في عملية مفاوضات جدية".كان الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتز، في اتصال هاتفي، خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.كما تم الحديث عن إجراءات تنظيم الممرات الإنسانية في أوكرانيا، ومحاولات الميليشيات اعتراض الإخلاء الآمن للناس، بحسب بيان الكرملين.وقالت مصادر دبلوماسية إن برلين تقاوم خطط توسيع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بروكسل على روسيا، بما في ذلك فصل مصرف "سبيربنك" عن نظام "سويفت".وأظهرت وثائق أن ألمانيا حثت مرارا على توخي الحذر بشأن هذه الخطوة خلال الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت في الأيام الأخيرة، ما يهدد بإحداث انقسام بين الحلفاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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