https://arabic.sputniknews.com/20220310/مسؤولة-روسية-في-واشنطن-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة--أسوأ-مما-كانت-عليه-خلال-الحرب-الباردة-1059701023.html

مسؤولة روسية في واشنطن: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة

مسؤولة روسية في واشنطن: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة

أعلنت رئيسة المجلس التنسيقي للمنظمات الروسية في الولايات المتحدة، إيلينا برانسون، أن مستوى الخوف من روسيا ينمو بشكل قياسي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T07:02+0000

2022-03-10T07:02+0000

2022-03-10T07:02+0000

العالم

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وقالت برانسون خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن مستوى الخوف من روسيا ينمو فقط، وهذا يسبب القلق لمواطنينا".وأضافت برانسون قائلة إن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الآن أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة".وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وآخرها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك، بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا". في وقت سابق ، ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن برانسون اتهمت بالعمل غير القانوني كوكيل أجنبي. في ست تهم ، تواجه ما يصل إلى 35 عامًا في السجن.

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