https://arabic.sputniknews.com/20220310/مسؤول-روسي-يعلن-أهم-إنجاز-حققته-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059708431.html

مسؤول روسي يعلن أهم إنجاز حققته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

مسؤول روسي يعلن أهم إنجاز حققته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

كشف مسؤول كبير في قطاع التصنيع العسكري الروسي أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T09:42+0000

2022-03-10T09:42+0000

2022-03-10T09:42+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

اقتصاد

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وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، في كلمة له أمام العاملين في الشركة إن العملية العسكرية التي اضطرت روسيا إلى بدئها أتاحت لمنفذيها تدمير العدة التي أعدها نظام الحكم الأوكراني لمهاجمة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس والاعتداء على روسيا بعد احتلالهما.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير، تهدف إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.وفي الوقت نفسه، أظهر الغرب حقده على روسيا وكل مَن ينبري للدفاع عن حق الناس في الحياة، حيث راح الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون يفرضون المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإضعافها حتى لا تتمكن من توفير الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان.وقال إن المصانع التابعة للشركة تملك مكنات تتيح لها إنتاج ما تحتاجه القوات المسلحة وكذلك إنتاج ما يحتاجه المواطنون.وكانت الرئاسة الروسة قد كشفت أن روسيا استعدت لاحتمال أن يفرض الغرب المزيد من العقوبات عليها.وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الهيئات الحكومية بدأت تعد عدتها للقيام بردود لمواجهة العقوبات الغربية.وفي هذه الأثناء يواصل منفذو العملية العسكرية الخاصة الروسية تقدمهم على عدة محاور، وقد حاصروا العاصمة الأوكرانية كييف من الغرب.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد