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https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصادر-ألمانية-لا-محادثات-بين-بوتين-والمستشار-السابق-غيرهارد-شرودر--1059734112.html
مصادر ألمانية: لا محادثات بين بوتين والمستشار السابق غيرهارد شرودر
مصادر ألمانية: لا محادثات بين بوتين والمستشار السابق غيرهارد شرودر
نفت مصادر ألمانية، اليوم الخميس، المزاعم التي تحدثت عن وجود اجتماع قريب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:01+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
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قال مصدران حكوميان في برلين، إن "الحكومة الألمانية لم توافق على أي اجتماع بين المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بعد قيام وسائل إعلام بالتحدث عن التخطيط لهذا الاجتماع.وردا على سؤال عن التقرير، الذي نقل عن مصادر مطلعة، قال مصدر حكومي ألماني: "هذا لم يتم الاتفاق عليه مع الحكومة ولا يتعلق به". مصدر آخر أكد ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بوتين-توقعات-الإنتاج-الزراعي-لروسيا-جيدة-وهناك-إمكانية-للتصدير-1059733928.html
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مصادر ألمانية: لا محادثات بين بوتين والمستشار السابق غيرهارد شرودر

16:01 GMT 10.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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نفت مصادر ألمانية، اليوم الخميس، المزاعم التي تحدثت عن وجود اجتماع قريب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر.
قال مصدران حكوميان في برلين، إن "الحكومة الألمانية لم توافق على أي اجتماع بين المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بعد قيام وسائل إعلام بالتحدث عن التخطيط لهذا الاجتماع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
بوتين: توقعات الإنتاج الزراعي لروسيا جيدة وهناك إمكانية للتصدير
15:28 GMT

ويأتي النفي الألماني ردا على تقرير نشر على موقع "بوليتيكو" على الإنترنت، أشار فيه المصدر إلى أن المستشار الألماني السابق "يجري محادثات مع الرئيس الروسي في موسكو بشأن إنهاء حرب أوكرانيا".

وردا على سؤال عن التقرير، الذي نقل عن مصادر مطلعة، قال مصدر حكومي ألماني: "هذا لم يتم الاتفاق عليه مع الحكومة ولا يتعلق به". مصدر آخر أكد ذلك.
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