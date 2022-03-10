https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصادر-ألمانية-لا-محادثات-بين-بوتين-والمستشار-السابق-غيرهارد-شرودر--1059734112.html
مصادر ألمانية: لا محادثات بين بوتين والمستشار السابق غيرهارد شرودر
مصادر ألمانية: لا محادثات بين بوتين والمستشار السابق غيرهارد شرودر
نفت مصادر ألمانية، اليوم الخميس، المزاعم التي تحدثت عن وجود اجتماع قريب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:01+0000
2022-03-10T16:01+0000
2022-03-10T16:01+0000
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قال مصدران حكوميان في برلين، إن "الحكومة الألمانية لم توافق على أي اجتماع بين المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بعد قيام وسائل إعلام بالتحدث عن التخطيط لهذا الاجتماع.وردا على سؤال عن التقرير، الذي نقل عن مصادر مطلعة، قال مصدر حكومي ألماني: "هذا لم يتم الاتفاق عليه مع الحكومة ولا يتعلق به". مصدر آخر أكد ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بوتين-توقعات-الإنتاج-الزراعي-لروسيا-جيدة-وهناك-إمكانية-للتصدير-1059733928.html
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العالم
مصادر ألمانية: لا محادثات بين بوتين والمستشار السابق غيرهارد شرودر
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نفت مصادر ألمانية، اليوم الخميس، المزاعم التي تحدثت عن وجود اجتماع قريب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر.
قال مصدران حكوميان في برلين، إن "الحكومة الألمانية لم توافق على أي اجتماع بين المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"، بعد قيام وسائل إعلام بالتحدث عن التخطيط لهذا الاجتماع.
ويأتي النفي الألماني ردا على تقرير نشر على موقع "بوليتيكو" على الإنترنت، أشار فيه المصدر إلى أن المستشار الألماني السابق "يجري محادثات مع الرئيس الروسي في موسكو بشأن إنهاء حرب أوكرانيا".
وردا على سؤال عن التقرير، الذي نقل عن مصادر مطلعة، قال مصدر حكومي ألماني: "هذا لم يتم الاتفاق عليه مع الحكومة ولا يتعلق به". مصدر آخر أكد ذلك.