https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصدر-إيراني-ثلاث-أو-أربع-قضايا-حول-الضمانات-والعقوبات-لا-تزال-عالقة-في-محادثات-فيينا-1059720367.html

مصدر إيراني: ثلاث أو أربع قضايا حول الضمانات والعقوبات لا تزال عالقة في محادثات فيينا

مصدر إيراني: ثلاث أو أربع قضايا حول الضمانات والعقوبات لا تزال عالقة في محادثات فيينا

كشف مصدر إيراني مطلع، اليوم الخميس، عن "ثلاث أو أربع قضايا رئيسية وثانوية لا تزال عالقة في محادثات فيينا حول الضمانات والعقوبات". 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T12:18+0000

2022-03-10T12:18+0000

2022-03-10T12:21+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المصدر، حسب وكالة تسنيم الإيرانية، "لقد تم اتخاذ خطوات في مجال التحقق، لكن ما زالت هناك قضايا مهمة مطروحة على الطاولة بشأن موضوع الضمانات، وخاصة العقوبات، حيث تحتاج لإجراءات من الجانب الغربي".وأشار إلى أنه "على الرغم من مبادرات إيران السابقة، فإن الولايات المتحدة غير مستعدة لحل القضية والعودة إلى التزاماتها"، مضيفا "إيران، كما سبق ذكره قد أبدت بالفعل مرونتها والكرة في ملعب الغرب، وخاصة الأمريكيين، لاتخاذ القرار اللازم".وتتواصل في فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، إن "طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تتراجع عن الخطوط الحمراء.وأوضح رئيسي، عبر حسابه في تويتر، أن "الحكومة سعت في الخطوة الأولى بجدية إلى رفع العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات بطريقة كريمة للغاية"، قائلا: ولم ولن تتراجع".من جانبه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، في وقت سابق من اليوم، إن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.وأضاف على تويتر "تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا".والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا على مواصلة التنسيق الوثيق في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فيما حذرت باريس من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يهدد فرص الوصول إلى اتفاق.من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تدعم مطالب إيران العقلانية في مفاوضات فيينا، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني