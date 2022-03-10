https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصدر-لـسبوتنيك-خروج-بيان-مشترك-روسي-أوكراني-يعتمد-على-مسار-المفاوضات-وموقف-الأطراف-منه-1059706941.html
مصدر لـ"سبوتنيك": خروج بيان مشترك روسي أوكراني يعتمد على مسار المفاوضات وموقف الأطراف منه
مصدر لـ"سبوتنيك": خروج بيان مشترك روسي أوكراني يعتمد على مسار المفاوضات وموقف الأطراف منه
كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن خروج بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا يعتمد على مسار المفاوضات وموقف الأطراف منه. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:14+0000
2022-03-10T09:14+0000
2022-03-10T09:14+0000
العالم
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وقال المصدر ردا على سؤال بشأن احتمال أن يدلي الطرفان ببيان مشترك بعد المحادثات: "الآن من الصعب الحديث عن بيان مشترك، هذا يعتمد على تقدم المفاوضات وعلى موقف الأطراف". وأشار مراسل الوكالة إلى أن اللقاء بدأ منذ ساعة بين الطرفين، حيث بدأت الجلسة بحضور ومشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": خروج بيان مشترك روسي أوكراني يعتمد على مسار المفاوضات وموقف الأطراف منه
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كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن خروج بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا يعتمد على مسار المفاوضات وموقف الأطراف منه.
وقال المصدر ردا على سؤال بشأن احتمال أن يدلي الطرفان ببيان مشترك بعد المحادثات: "الآن من الصعب الحديث عن بيان مشترك، هذا يعتمد على تقدم المفاوضات وعلى موقف الأطراف".
وأشار مراسل الوكالة إلى أن اللقاء بدأ منذ ساعة بين الطرفين، حيث بدأت الجلسة بحضور ومشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.