https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصر-السيسي-يصدر-4-قرارت-جمهورية-جديدة-1059732511.html
مصر... السيسي يصدر 4 قرارت جمهورية جديدة
مصر... السيسي يصدر 4 قرارت جمهورية جديدة
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، 4 قرارات جمهورية جديدة. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:06+0000
2022-03-10T16:06+0000
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جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم، حيث نشرت 4 قرارات جديدة للسيسي، بشأن تخصيص بعض أراضي لإقامة عدد من المشروعات عليها.وأصدر السيسي القرار رقم 62 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية.كما أصدر الرئيس القرار رقم 63 لسنة 2033 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان تقريبا تعاد 4999.8 متر ربع ناحية أبو الريش القبلي محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.وتضمنت القرارات، القرار رقم 64 لسنة 64 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 4933.22 فدان تقريبا تعادل 20723645 متر مربع ناحية محافظة مطروح، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.كما أصدر الرئيس المصري القرار رقم 65 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 6039.34 فدان تقريبا تعادل 2537.293 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/تفاصيل-لقاء-السيسي-ورئيس-جمهورية-طاجيكستان-صور-1059726514.html
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مصر... السيسي يصدر 4 قرارت جمهورية جديدة
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، 4 قرارات جمهورية جديدة.
جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم، حيث نشرت 4 قرارات جديدة للسيسي، بشأن تخصيص بعض أراضي لإقامة عدد من المشروعات عليها.
وأصدر السيسي القرار رقم 62 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 63 لسنة 2033 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان تقريبا تعاد 4999.8 متر ربع ناحية أبو الريش القبلي محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.
وتضمنت القرارات، القرار رقم 64 لسنة 64 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 4933.22 فدان تقريبا تعادل 20723645 متر مربع ناحية محافظة مطروح، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.
كما أصدر الرئيس المصري
القرار رقم 65 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 6039.34 فدان تقريبا تعادل 2537.293 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.