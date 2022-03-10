https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصر-تعلن-انخفاض-معدل-إصابات-كورونا-ومستشفيات-العزل-1059714901.html
مصر تعلن انخفاض معدل إصابات كورونا ومستشفيات العزل
مصر تعلن انخفاض معدل إصابات كورونا ومستشفيات العزل
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخفض عدد مستشفيات العزل على مستوى البلاد. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:50+0000
2022-03-10T10:50+0000
2022-03-10T10:50+0000
فيروس كورونا
مصر
العالم العربي
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ونشر مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، قد نشر تقريرا بشأن آخر مستجدات الموقف الوبائي، محليا وعالميا، أكد من خلاله انخفاض معدل الإصابات بالفيروس في مصر.وجاء بيان عبد الغفار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث استهل القائم بأعمال وزير الصحة تقريره بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بكورونا، وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، فضلا عن المعدل نفسه على مستوى الشرق الأوسط.وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده تأتي ضمن الدول التي سجلت معدلات منخفضة، لافتا إلى أن الانخفاض في معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى البلاد.واستعرض موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، موضحا أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، بالتوازي مع استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، في وقت يكفي المتبقي من الجرعات لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, مصر, العالم العربي
مصر تعلن انخفاض معدل إصابات كورونا ومستشفيات العزل
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخفض عدد مستشفيات العزل على مستوى البلاد.
ونشر مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، قد نشر تقريرا بشأن آخر مستجدات الموقف الوبائي، محليا وعالميا، أكد من خلاله انخفاض معدل الإصابات بالفيروس في مصر.
وجاء بيان عبد الغفار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث استهل القائم بأعمال وزير الصحة تقريره بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بكورونا
، وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، فضلا عن المعدل نفسه على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده تأتي ضمن الدول التي سجلت معدلات منخفضة، لافتا إلى أن الانخفاض في معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى البلاد.
واستعرض موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، موضحا أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، بالتوازي مع استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة
، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، في وقت يكفي المتبقي من الجرعات لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.