https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصر-تعلن-وقف-تصدير-القمح-والعدس-والمعكرونة-والفول-لمدة-3-أشهر-1059718976.html
مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول لمدة 3 أشهر
مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول لمدة 3 أشهر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم الخميس، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة لمدة 3 أشهر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:51+0000
2022-03-10T11:51+0000
2022-03-10T11:51+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e138eff7b80a44898511f1f6555fb8af.jpg
وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع "مصراوي".وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأكدت أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحكومة-المصرية-تؤكد-وجود-احتياطي-استراتيجي-من-القمح-يكفي-8-أشهر-1059611178.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9926513b41f637c27a99d2fb333b57c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول لمدة 3 أشهر
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم الخميس، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة لمدة 3 أشهر.
وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع "مصراوي
".
وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا.
وأكدت أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.