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https://arabic.sputniknews.com/20220310/مصر-تعلن-وقف-تصدير-القمح-والعدس-والمعكرونة-والفول-لمدة-3-أشهر-1059718976.html
مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول لمدة 3 أشهر
مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول لمدة 3 أشهر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم الخميس، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة لمدة 3 أشهر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:51+0000
2022-03-10T11:51+0000
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وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع "مصراوي".وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأكدت أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحكومة-المصرية-تؤكد-وجود-احتياطي-استراتيجي-من-القمح-يكفي-8-أشهر-1059611178.html
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مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول لمدة 3 أشهر

11:51 GMT 10.03.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم الخميس، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة لمدة 3 أشهر.
وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع "مصراوي".
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الحكومة المصرية تؤكد وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 8 أشهر
8 مارس, 10:30 GMT
وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأكدت أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.
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