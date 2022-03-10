https://arabic.sputniknews.com/20220310/معلومات-عن-سلاح-البر-الإيراني-1059727297.html
معلومات عن سلاح البر الإيراني
معلومات عن سلاح البر الإيراني
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءت عام 2022. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:56+0000
2022-03-10T13:56+0000
2022-03-10T13:56+0000
انفوجرافيك
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ويتجاوز عدد جنود الجيش الإيراني مليون جندي، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أورد تفاصيل حجم القوة البرية للجيش الإيراني.وتضم القوة البشرية للجيش الإيراني 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى قوات شبه عسكرية قوامها 90 ألف فرد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن سلاح البر الإيراني
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يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءت عام 2022.
ويتجاوز عدد جنود الجيش الإيراني مليون جندي، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أورد تفاصيل حجم القوة البرية للجيش الإيراني.
وتضم القوة البشرية للجيش الإيراني 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى قوات شبه عسكرية قوامها 90 ألف فرد.