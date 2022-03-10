https://arabic.sputniknews.com/20220310/مناورات-فلينتلوك-التي-يقودها-الجيش-الأمريكي-في-أفريقيا-1059718698.html
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
شاركت 10 دول بقيادة أمريكية في مناورات "فلينتلوك"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ومكافحة الإرهاب. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:48+0000
2022-03-10T11:48+0000
2022-03-10T12:03+0000
انفوجرافيك
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واستضافت كوت ديفوار (ساحل العاج) تلك التدريبات، التي شارك فيها أكثر من 400 جندي، خلال الفترة من الـ 15 من فبراير/ شباط الماضي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
11:48 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
شاركت 10 دول بقيادة أمريكية في مناورات "فلينتلوك"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ومكافحة الإرهاب.
واستضافت كوت ديفوار (ساحل العاج) تلك التدريبات، التي شارك فيها أكثر من 400 جندي، خلال الفترة من الـ 15 من فبراير/ شباط الماضي.