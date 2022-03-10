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مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
شاركت 10 دول بقيادة أمريكية في مناورات "فلينتلوك"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ومكافحة الإرهاب. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:48+0000
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واستضافت كوت ديفوار (ساحل العاج) تلك التدريبات، التي شارك فيها أكثر من 400 جندي، خلال الفترة من الـ 15 من فبراير/ شباط الماضي.
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انفوجرافيك, инфографика

مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا

11:48 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 10.03.2022)
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شاركت 10 دول بقيادة أمريكية في مناورات "فلينتلوك"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ومكافحة الإرهاب.
واستضافت كوت ديفوار (ساحل العاج) تلك التدريبات، التي شارك فيها أكثر من 400 جندي، خلال الفترة من الـ 15 من فبراير/ شباط الماضي.
مناورات فلينتلوك التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا - سبوتنيك عربي
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