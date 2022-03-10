https://arabic.sputniknews.com/20220310/منتجو-الذهب-في-السودان-يتعهدون-بتوريد-إنتاجهم-إلى-البنك-المركزي-في-البلاد-1059721296.html
منتجو الذهب في السودان يتعهدون بتوريد إنتاجهم إلى البنك المركزي في البلاد
منتجو الذهب في السودان يتعهدون بتوريد إنتاجهم إلى البنك المركزي في البلاد
تعهد منتجو الذهب في السودان، اليوم الخميس، بتوريد إنتاجهم من المعدن النفيس إلى البنك المركزي في البلاد. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:37+0000
2022-03-10T12:37+0000
2022-03-10T12:37+0000
اقتصاد
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء منتجي الذهب بالفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور وزير المال والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان.وأوضحت الوكالة أن توريد منتجي الذهب لجميع إنتاجهم من المعدن الأصفر إلى خزانة بنك السودان المركزي سيبدأ اعتبارا من الغد الجمعة.من جانبه، وصف طارق صالح علي، عضو لجنة التعدين، لقاء دقلو بالناجح والمثمر، حيث توصل المجتمعون إلى تفاهمات لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه عملية إنتاج الذهب.وأضاف عضو لجنة التعدين أن هناك أخبارا سارة كبيرة ستأتي خلال الأيام المقبلة، ستنعكس إيجاباً على سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.وشدد على أن تجار الذهب التزموا لنائب رئيس مجلس السيادة، بتوريد إنتاج الذهب للبنك المركزي لتكون أرصدة تسهم في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.واختتم صالح علي كلامه، قائلا: "لقد خرجنا راضين عما دار في اللقاء، خاصة وأن النقاش كان شفافاً تناول القضايا كافة بموضوعية ووطنية عالية".
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اقتصاد, أخبار السودان اليوم
منتجو الذهب في السودان يتعهدون بتوريد إنتاجهم إلى البنك المركزي في البلاد
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تعهد منتجو الذهب في السودان، اليوم الخميس، بتوريد إنتاجهم من المعدن النفيس إلى البنك المركزي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء منتجي الذهب بالفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور وزير المال والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان.
وأوضحت الوكالة أن توريد منتجي الذهب لجميع إنتاجهم من المعدن الأصفر إلى خزانة بنك السودان المركزي سيبدأ اعتبارا من الغد الجمعة.
من جانبه، وصف طارق صالح علي، عضو لجنة التعدين، لقاء دقلو بالناجح والمثمر، حيث توصل المجتمعون إلى تفاهمات لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه عملية إنتاج الذهب.
وأضاف عضو لجنة التعدين أن هناك أخبارا سارة كبيرة ستأتي خلال الأيام المقبلة، ستنعكس إيجاباً على سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وشدد على أن تجار الذهب التزموا لنائب رئيس مجلس السيادة، بتوريد إنتاج الذهب للبنك المركزي لتكون أرصدة تسهم في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
واختتم صالح علي كلامه، قائلا: "لقد خرجنا راضين عما دار في اللقاء، خاصة وأن النقاش كان شفافاً تناول القضايا كافة بموضوعية ووطنية عالية".