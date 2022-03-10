https://arabic.sputniknews.com/20220310/مهندس-أمريكي-يحقق-حلمه-في-الذهاب-إلى-العمل-بطبق-طائر-فيديو-1059706486.html

مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو

مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو

نجح مهندس أمريكي في تحقيق حلمه القديم بالذهاب إلى العمل بواسطة طبق طائر، متغلبا بذلك على متاعب الزحام المروري وما يترتب على ذلك من إهدار الوقت والمجهود. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T09:03+0000

2022-03-10T09:03+0000

2022-03-10T09:05+0000

مجتمع

نادي الفيديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101992/69/1019926955_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_ca090f8baaf68cd7156c788c2ca37790.jpg

وقال موقع "abs-cbn" إن ستيفن تيبيتس مهندس طيران أمريكي، وهو كذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زيفا أيرو"، وهي شركة ناشئة مقرها مدينة تاكوما في ولاية واشنطن الأمريكية.أنتجت شركة "زيفا أيرو" مركبتها الخاصة وهي على شكل طبق طائر رأسي، وقد حقق نجاحا في الإقلاع العمودي الكامل، ووصف تيبيتس طبقه الطائر الجديد بأنه "أكتوكوبتر"، في إشارة إلى المحركات الأربعة المثبتة أعلى الطبق، إلى جانب أربعة محركات أخرى مثبتة أسفله.ومن المنتظر أن يخضع الطبق الطائر الجديد الذي أطلق عليه اسم "زيفا زيرو" والذي يعمل بالبطاريات، إلى مزيد من اختبارات الطيران قبل اعتماده للاستخدام التجاري.وأوضح تيبيتس أن العملاء الذين تستهدفهم شركته في الفترة الحالية هم المسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما لعلاج الضحايا في أقل وقت ممكن.وكشف تيبيتس عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أبدت اهتمامها بالاختراع. كما تواصل عدد من الأثرياء مع الشركة، معربين عن رغبتهم في الطيران بواسطة "زيفا زيرو" من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم.وتطمح الشركة إلى أن يمتلك كل أمريكي مركبته الطائرة، ومن المرجح أن يبلغ سعر الطبق الطائر نحو 250 ألف دولار، ما يعني أنه سيكون باهظ الثمن بالنسبة لمعظم العملاء في الوقت الراهن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, نادي الفيديو