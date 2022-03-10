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مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو
مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو
نجح مهندس أمريكي في تحقيق حلمه القديم بالذهاب إلى العمل بواسطة طبق طائر، متغلبا بذلك على متاعب الزحام المروري وما يترتب على ذلك من إهدار الوقت والمجهود. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:03+0000
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وقال موقع "abs-cbn" إن ستيفن تيبيتس مهندس طيران أمريكي، وهو كذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زيفا أيرو"، وهي شركة ناشئة مقرها مدينة تاكوما في ولاية واشنطن الأمريكية.أنتجت شركة "زيفا أيرو" مركبتها الخاصة وهي على شكل طبق طائر رأسي، وقد حقق نجاحا في الإقلاع العمودي الكامل، ووصف تيبيتس طبقه الطائر الجديد بأنه "أكتوكوبتر"، في إشارة إلى المحركات الأربعة المثبتة أعلى الطبق، إلى جانب أربعة محركات أخرى مثبتة أسفله.ومن المنتظر أن يخضع الطبق الطائر الجديد الذي أطلق عليه اسم "زيفا زيرو" والذي يعمل بالبطاريات، إلى مزيد من اختبارات الطيران قبل اعتماده للاستخدام التجاري.وأوضح تيبيتس أن العملاء الذين تستهدفهم شركته في الفترة الحالية هم المسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما لعلاج الضحايا في أقل وقت ممكن.وكشف تيبيتس عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أبدت اهتمامها بالاختراع. كما تواصل عدد من الأثرياء مع الشركة، معربين عن رغبتهم في الطيران بواسطة "زيفا زيرو" من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم.وتطمح الشركة إلى أن يمتلك كل أمريكي مركبته الطائرة، ومن المرجح أن يبلغ سعر الطبق الطائر نحو 250 ألف دولار، ما يعني أنه سيكون باهظ الثمن بالنسبة لمعظم العملاء في الوقت الراهن.
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مجتمع, نادي الفيديو

مهندس أمريكي يحقق حلمه في الذهاب إلى العمل بطبق طائر... فيديو

09:03 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 10.03.2022)
© Fotolia / Nikolaynطبق طائر
طبق طائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / Nikolayn
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نجح مهندس أمريكي في تحقيق حلمه القديم بالذهاب إلى العمل بواسطة طبق طائر، متغلبا بذلك على متاعب الزحام المروري وما يترتب على ذلك من إهدار الوقت والمجهود.
وقال موقع "abs-cbn" إن ستيفن تيبيتس مهندس طيران أمريكي، وهو كذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زيفا أيرو"، وهي شركة ناشئة مقرها مدينة تاكوما في ولاية واشنطن الأمريكية.
أنتجت شركة "زيفا أيرو" مركبتها الخاصة وهي على شكل طبق طائر رأسي، وقد حقق نجاحا في الإقلاع العمودي الكامل، ووصف تيبيتس طبقه الطائر الجديد بأنه "أكتوكوبتر"، في إشارة إلى المحركات الأربعة المثبتة أعلى الطبق، إلى جانب أربعة محركات أخرى مثبتة أسفله.
ومن المنتظر أن يخضع الطبق الطائر الجديد الذي أطلق عليه اسم "زيفا زيرو" والذي يعمل بالبطاريات، إلى مزيد من اختبارات الطيران قبل اعتماده للاستخدام التجاري.
وأوضح تيبيتس أن العملاء الذين تستهدفهم شركته في الفترة الحالية هم المسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما لعلاج الضحايا في أقل وقت ممكن.
وكشف تيبيتس عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أبدت اهتمامها بالاختراع. كما تواصل عدد من الأثرياء مع الشركة، معربين عن رغبتهم في الطيران بواسطة "زيفا زيرو" من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم.
وتطمح الشركة إلى أن يمتلك كل أمريكي مركبته الطائرة، ومن المرجح أن يبلغ سعر الطبق الطائر نحو 250 ألف دولار، ما يعني أنه سيكون باهظ الثمن بالنسبة لمعظم العملاء في الوقت الراهن.
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