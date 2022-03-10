https://arabic.sputniknews.com/20220310/موسكو-تطالب-بفتح-تحقيق-حول-هجوم-بيولوجي-والمجتمع-الدولي-أبكم-أصم--1059726642.html
موسكو تطالب بفتح تحقيق حول هجوم بيولوجي والمجتمع الدولي أبكم أصم
موسكو تطالب بفتح تحقيق حول هجوم بيولوجي والمجتمع الدولي أبكم أصم
تناقش الحلقة: اجتماع وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني، روسيا تخرج من مجلس أوروبا وتتهم واشنطن بمحاولة نقل الجراثيم عبر الطيور، السيسي يبحث مع بوتين الأزمة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:46+0000
2022-03-10T13:46+0000
2022-03-10T13:46+0000
راديو
بلا قيود
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موسكو تطالب بفتح تحقيق حول هجوم بيولوجي والمجتمع الدولي أبكم أصم
موسكو تطالب بفتح تحقيق حول هجوم بيولوجي والمجتمع الدولي أبكم أصم
أعلنت وزارة الخارجية الروسية انسحاب موسكو من مجلس أوروبا، لأنها لن تشارك في تحويل المجلس إلى منصة للنرجسية الغربية من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان:الغاز مقابل تجميد أنشطة "حماس" في تركياأفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من نظيره الإسرائيلي، مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، مقابل طلب إسرائيلي للعمل ضد نشاطات حركة "حماس" داخل الأراضي التركية".حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود"التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
موسكو تطالب بفتح تحقيق حول هجوم بيولوجي والمجتمع الدولي أبكم أصم
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تناقش الحلقة: اجتماع وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني، روسيا تخرج من مجلس أوروبا وتتهم واشنطن بمحاولة نقل الجراثيم عبر الطيور، السيسي يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية، تركيا تعرض على إسرائيل مرور الغاز عبر أراضيها بدلا من الروسي، احتجاجات في بغداد ضد الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لجنة أممية تدعو إلى مراجعة العقوبات على سوريا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية انسحاب موسكو من مجلس أوروبا، لأنها لن تشارك في تحويل المجلس إلى منصة للنرجسية الغربية من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان:
"قرار روسيا جاء بعد سلسلة من العقوبات الغربية غير المسبوقة، وبالتالي رأت أن وجودها في المجلس غير ممكن بعد كل هذا العداء، أما بالنسبة للسؤال حول عدم فتح المجتمع الدولي أي تحقيق بشأن الأنشطة البيولوجية للبنتاغون في أوكرانيا، فهذا يعود لرفض الغرب قبول أي شيء يصدر عن روسيا".
الغاز مقابل تجميد أنشطة "حماس" في تركيا
أفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من نظيره الإسرائيلي، مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، مقابل طلب إسرائيلي للعمل ضد نشاطات حركة "حماس" داخل الأراضي التركية".
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود
"
"لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص هذا الموضوع لا من تركيا، ولا من إسرائيل، وتبقى هذه تقارير إعلامية، تركيا تحاول جاهدة إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، لا سيما وأن الانتخابات قريبة، ومن مصلحتها أن تكون المنطقة حولها مستقرة."
التفاصيل في الملف الصوتي...