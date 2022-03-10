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https://arabic.sputniknews.com/20220310/نائب-معارض-يتهم-رئيس-المخابرات-الأوكرانية-بالتخطيط-لاغتيال-فيكتور-ميدفيدشوك-1059704664.html
نائب معارض يتهم رئيس المخابرات الأوكرانية بالتخطيط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك
نائب معارض يتهم رئيس المخابرات الأوكرانية بالتخطيط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك
قال النائب المعارض في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، إن رئيس المخابرات في أوكرانيا ألكسندر بوكلاد، كان قد خطط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:20+0000
2022-03-10T08:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب كيفا في تغريدة على تيليغرام: "خطط بوكلاد لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك، زعيم منصة المعارضة من أجل الحياة"، مشيرا إلى أن بوكلاد يعتبر جزءا من مجموعة النائب يوري بويكو "التي استولت مؤخرًا على قيادة حزب منهاج المعارضة من أجل الحياة".وبحسب موقع "ساسة بوست"، يعتبر فلاديمير ميدفيدشوك سياسيا بارزا ورجل أعمال وعضو في البرلمان الأوكراني، وتعود له ملكية شبكة إعلامية تتضمن عددا من القنوات الإعلامية التي توصف بولائها لروسيا، كما يشير الموقع إلى أن ميدفيدشوك يمتلك شبكة من الاستثمارات في أوكرانيا وروسيا في نطاق المحروقات، حيث قدَّرت مجلة "فوربس" ثروته العالم الماضي 2021، بـتحو 620 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الدفاع-الروسية-الهدف-من-الأبحاث-البيولوجية-للبنتاغون-نقل-الجراثيم-عن-طريق-الطيوربين-أوكرانيا-وروسيا-1059702883.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب معارض يتهم رئيس المخابرات الأوكرانية بالتخطيط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك

08:20 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 10.03.2022)
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Stringer
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قال النائب المعارض في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، إن رئيس المخابرات في أوكرانيا ألكسندر بوكلاد، كان قد خطط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منهاج المعارضة - من أجل الحياة".
وكتب كيفا في تغريدة على تيليغرام: "خطط بوكلاد لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك، زعيم منصة المعارضة من أجل الحياة"، مشيرا إلى أن بوكلاد يعتبر جزءا من مجموعة النائب يوري بويكو "التي استولت مؤخرًا على قيادة حزب منهاج المعارضة من أجل الحياة".
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الدفاع الروسية: هدف الأبحاث البيولوجية للبنتاغون نقل الجراثيم عن طريق الطيور من أوكرانيا إلى روسيا
07:44 GMT
وبحسب موقع "ساسة بوست"، يعتبر فلاديمير ميدفيدشوك سياسيا بارزا ورجل أعمال وعضو في البرلمان الأوكراني، وتعود له ملكية شبكة إعلامية تتضمن عددا من القنوات الإعلامية التي توصف بولائها لروسيا، كما يشير الموقع إلى أن ميدفيدشوك يمتلك شبكة من الاستثمارات في أوكرانيا وروسيا في نطاق المحروقات، حيث قدَّرت مجلة "فوربس" ثروته العالم الماضي 2021، بـتحو 620 مليون دولار.
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