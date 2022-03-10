https://arabic.sputniknews.com/20220310/نحن-مهذبون-ولسنا-مثل-أمريكا-لافروف-يؤكد-إحاطة-السفراء-بتفاصيل-موقف-روسيا-من-أوكرانيا-1059725010.html

"نحن مهذبون ولسنا مثل أمريكا"... لافروف يؤكد إحاطة السفراء بتفاصيل موقف روسيا من أوكرانيا

"نحن مهذبون ولسنا مثل أمريكا"... لافروف يؤكد إحاطة السفراء بتفاصيل موقف روسيا من أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن موسكو تحيط الشركاء علما بموقفها، بما في ذلك من أوكرانيا، ولكن "هذا ليس على غرار الولايات المتحدة التي... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T13:32+0000

2022-03-10T13:32+0000

2022-03-10T13:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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أنطاليا (تركيا) - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: " في أي حال من الأحوال، نقوم بتزويد سفرائنا بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول موقفنا، وبتوجيههم بالحقائق المتعلقة بحالة معينة أو بأخرى".وأضاف: "يقوم سفراؤنا بنقل هذه المعلومات بأمانة إلى سلطات البلد المضيف حتى يكون لديها صورة موضوعية. أما الركض حول العالم وإجبار دولة ما - دولة مستقلة ذات سيادة ولديها عضوية الأمم المتحدة – على تنفيذ ما يطلبه منها " الأخ الأكبر" - هذا ليس من تقاليدنا. لأننا أناس مهذبون".والتقى لافروف نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للبحث عن حل الأزمة بين البلدين، وذلك في أول لقاء بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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