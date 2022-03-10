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https://arabic.sputniknews.com/20220310/هبوط-جديد-لأسعار-الغاز-في-أوروبا-1059706083.html
هبوط جديد لأسعار الغاز في أوروبا
هبوط جديد لأسعار الغاز في أوروبا
هبطت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد أن قفزت إلى ما يقرب من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث خسرت نحو 10% في الدقائق الأولى من تداولات اليوم الخميس. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:53+0000
2022-03-10T08:57+0000
اقتصاد
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كانت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل على مؤشر مركز "TTF" الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 1600 دولارات، وبعد بضع دقائق انخفضت إلى 1،592.4 دولارًا، وهو أقل بنسبة 10.2 % من سعر التسوية في اليوم السابق 1،773 دولارا، وحتى الآن، هذا هو الحد الأدنى لسعر المزاد.أظهرت تكلفة الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. ونما بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ، وفي 24 فبراير/ شباط بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.لكن زيادة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا بدأت في الربيع الماضي، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز"TTF" في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب.في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر كانت بالفعل 1000 دولار. وتم الوصول إلى أعلى سعر للسعر عند 3892 دولارًا في 7 مارس.أرجع الخبراء هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل: ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا ، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين ، وانخفاض مستويات الإشغال في التخزين الأوروبي تحت الأرض بعد شتاء طويل بارد وصيف حار في عام 2021. لم نشهد مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في التاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/ما-تفاصيل-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لخفض-اعتماده-على-الغاز-الروسي-1059636326.html
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اقتصاد

هبوط جديد لأسعار الغاز في أوروبا

08:53 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 10.03.2022)
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / Alex1-3
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هبطت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد أن قفزت إلى ما يقرب من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث خسرت نحو 10% في الدقائق الأولى من تداولات اليوم الخميس.
كانت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل على مؤشر مركز "TTF" الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 1600 دولارات، وبعد بضع دقائق انخفضت إلى 1،592.4 دولارًا، وهو أقل بنسبة 10.2 % من سعر التسوية في اليوم السابق 1،773 دولارا، وحتى الآن، هذا هو الحد الأدنى لسعر المزاد.
أظهرت تكلفة الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. ونما بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ، وفي 24 فبراير/ شباط بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
لكن زيادة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا بدأت في الربيع الماضي، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز"TTF" في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب.
في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر كانت بالفعل 1000 دولار. وتم الوصول إلى أعلى سعر للسعر عند 3892 دولارًا في 7 مارس.
أرجع الخبراء هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل: ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا ، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين ، وانخفاض مستويات الإشغال في التخزين الأوروبي تحت الأرض بعد شتاء طويل بارد وصيف حار في عام 2021. لم نشهد مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في التاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
ما تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي لخفض اعتماده على الغاز الروسي
8 مارس, 16:57 GMT
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