https://arabic.sputniknews.com/20220310/هل-اشتبك-نيمار-مع-دوناروما-عقب-الهزيمة-أمام-ريال-مدريد؟-1059743671.html
هل اشتبك نيمار مع دوناروما عقب الهزيمة أمام ريال مدريد؟
هل اشتبك نيمار مع دوناروما عقب الهزيمة أمام ريال مدريد؟
لم تكد تقارير صحفية تتحدث عن وقوع مشاجرة بين نيمار دا سيلفا وجيانلويجي دوناروما لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي على خلفية هزيمة فريقهما أمام ريال مدريد،... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T21:13+0000
2022-03-10T21:13+0000
2022-03-10T21:13+0000
نيمار
كرة قدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1048689371_0:172:1727:1143_1920x0_80_0_0_cf907044ab7664913fa52dcf995753b7.jpg
صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت إحدى وسائل الإعلام التي تحدثت عن وقوع مشاجرة بين دوناروما ونيمار، بعد أن عنف الأخير زميله الذي ارتكب خطأ تسبب في الهدف الأول لريال مدريد.ووفقا للصحيفة فإن دوناروما احتد هو الآخر نيمار، معتبرا أنه تسبب في الهدف الثاني لأنه فقد الكرة بسهولة، ليتطور الأمر إلى تبادل اللاعبان الاتهامات، وكاد يصل إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل زملائهما والفصل بينهما.وتعليقا على هذه الرواية، نفى نيمار نفى صحة ما نشر عبر حسابه على "إنستجرام".ونشر اللاعب صورة من محادثته مع دوناروما على تطبيق "واتس آب"، يقول فيها الحارس الإيطالي: "أنا آسف لما حدث ليلة أمس، هذا الخبر غير مقبول".وأضاف نيمار في منشور آخر: 'أكره أن أتحدث عن الأخبار، لكن هذا الخبر السابق مجرد كذبة، لم يكن هناك شجار في غرفة الملابس، يحاول الصحفيون غير الأكفاء الترويج لأنفسهم، ربما في المرة القادمة، حسنا؟".يذكر أن سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 إثر هزيمته (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الملكي.
https://arabic.sputniknews.com/20211010/نيمار-يفجرها-هذا-آخر-كأس-عالم-أشارك-به-1050392638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1048689371_0:10:1727:1305_1920x0_80_0_0_0a5a29c3f873dc5ba562d71852dd9418.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيمار, كرة قدم
هل اشتبك نيمار مع دوناروما عقب الهزيمة أمام ريال مدريد؟
تابعنا عبر
لم تكد تقارير صحفية تتحدث عن وقوع مشاجرة بين نيمار دا سيلفا وجيانلويجي دوناروما لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي على خلفية هزيمة فريقهما أمام ريال مدريد، الأربعاء، حتى سارع لاعب الوسط البرازيلي نيمار، إلى نفي الواقعة.
صحيفة "ماركا" الإسبانية
كانت إحدى وسائل الإعلام التي تحدثت عن وقوع مشاجرة بين دوناروما ونيمار، بعد أن عنف الأخير زميله الذي ارتكب خطأ تسبب في الهدف الأول لريال مدريد.
10 أكتوبر 2021, 12:56 GMT
ووفقا للصحيفة فإن دوناروما احتد هو الآخر نيمار، معتبرا أنه تسبب في الهدف الثاني لأنه فقد الكرة بسهولة، ليتطور الأمر إلى تبادل اللاعبان الاتهامات، وكاد يصل إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل زملائهما والفصل بينهما.
وتعليقا على هذه الرواية، نفى نيمار نفى صحة ما نشر عبر حسابه على "إنستجرام".
ونشر اللاعب صورة من محادثته مع دوناروما على تطبيق "واتس آب"، يقول فيها الحارس الإيطالي: "أنا آسف لما حدث ليلة أمس، هذا الخبر غير مقبول".
في المقابل رد النجم البرازيلي بقوله: "صديقي، هذا يمكن أن يحدث دائما في كرة القدم، نحن فريق واحد وكلنا معا، أنت صغير في السن وستربح الكثير مستقبلا".
وأضاف نيمار في منشور آخر: 'أكره أن أتحدث عن الأخبار، لكن هذا الخبر السابق مجرد كذبة، لم يكن هناك شجار في غرفة الملابس، يحاول الصحفيون غير الأكفاء الترويج لأنفسهم، ربما في المرة القادمة، حسنا؟".
يذكر أن سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 إثر هزيمته (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الملكي.