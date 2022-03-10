https://arabic.sputniknews.com/20220310/هل-يمكن-لبكتيريا-الفم-أن-تصيبك-بارتفاع-ضغط-الدم-1059699882.html
هل يمكن لبكتيريا الفم أن تصيبك بارتفاع ضغط الدم؟
هل يمكن لبكتيريا الفم أن تصيبك بارتفاع ضغط الدم؟
يستخدم مصطلح ضغط الدم لقياس قوة تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، فإذا أصبحت قوة تدفقه تفوق المعدلات الطبيعية يوصف الشخص بأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:39+0000
2022-03-10T06:39+0000
2022-03-10T06:39+0000
منوعات
الصحة
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ورغم سهولة اكتشاف هذه المشكلة الصحية مبكرا وسهولة علاجها بالتعاون مع الطبيب، إلا أن إهمالها يمكن أن يسبب أمراضا مميتة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.هناك أسباب عديدة يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، منها أنواع من البكتيريا الموجودة في الفم، كما يقول تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي" تم نشره قبل يومين.ويبين الموقع أن نصف الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم وهو ما يعرضهم للإصابة بأمراض مختلفة في القلب والدماغ.يقول باحثون إنهم توصلوا إلى وجود علاقة بين أنواع محددة من البكتيريا التي تعيش في الفم وبين الإصابة بضغط الدم المرتفع خاصة عند النساء فوق سن الـ 40 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/ما-هو-الإنعاش-القلبي-الرئوي-ومتى-يتم-اللجوء-إليه-1059227495.html
https://arabic.sputniknews.com/20220305/ما-هي-أعراض-الإصابة-بأمراض-القلب-عند-النساء-1059501136.html
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منوعات, الصحة
هل يمكن لبكتيريا الفم أن تصيبك بارتفاع ضغط الدم؟
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يستخدم مصطلح ضغط الدم لقياس قوة تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، فإذا أصبحت قوة تدفقه تفوق المعدلات الطبيعية يوصف الشخص بأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
ورغم سهولة اكتشاف هذه المشكلة الصحية مبكرا وسهولة علاجها بالتعاون مع الطبيب، إلا أن إهمالها يمكن أن يسبب أمراضا مميتة
مثل أمراض القلب
والسكتات الدماغية.
هناك أسباب عديدة يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، منها أنواع من البكتيريا الموجودة في الفم، كما يقول تقرير
لموقع "ميديكال نيوز توداي" تم نشره قبل يومين.
ويبين الموقع أن نصف الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم
وهو ما يعرضهم للإصابة بأمراض مختلفة في القلب والدماغ.
يقول باحثون إنهم توصلوا إلى وجود علاقة بين أنواع محددة من البكتيريا التي تعيش في الفم وبين الإصابة بضغط الدم المرتفع خاصة عند النساء فوق سن الـ 40 عاما.