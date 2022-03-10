https://arabic.sputniknews.com/20220310/واشنطن-تنفى-امتلاك-أي-مختبرات-للأسلحة-البيولوجية-وتطوير-أسلحة-كيماوية-في-أوكرانيا-1059697157.html

واشنطن تنفى امتلاك أي مختبرات للأسلحة البيولوجية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا

واشنطن تنفى امتلاك أي مختبرات للأسلحة البيولوجية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا

نفت الولايات المتحدة الأمريكية وجود معامل كيميائية أو بيولوجية لها في أوكرانيا، ووصفت مزاعم روسيا بأنها "محاولة لتبرير عمليتها العسكرية". 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T00:12+0000

2022-03-10T00:12+0000

2022-03-10T00:12+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في سلسلة تغريدات على تويتر "علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، لا تقوم الولايات المتحدة بتطوير أو امتلاك مثل هذه الأسلحة في أي مكان ".وأشارت جين ساكي إلى أن "روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا".وأضافت جين ساكي أن من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، لكنها لم تذكر أدلة على ذلك.وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أن البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا تؤكد الادعاءات ضد الولايات المتحدة بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "تم تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في 24 فبراير... كان التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في 24 فبراير ضروريًا لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".وبحسب زاخاروفا، فإن "هذه المعلومات تؤكد صحة الادعاءات التي قدمناها مرارا وتكرارا في سياق تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف:وأضاف كيريلوف، فقط في مدينة لفوف، تم تدمير 232 حاوية مع العامل المسبب لمرض داء البريميات، 30 مع التولاريميا، 10 مع داء البروسيلات، خمس مع الطاعون. "في المجموع - أكثر من 320 حاوية. التسمية والكمية الزائدة من مسببات الأمراض البيولوجية تشير إلى العمل المنفذ في إطار البرامج البيولوجية العسكرية".الأحد الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن وزارة الدفاع الروسية ستقدم تحليلا للوثائق الخاصة ببرنامج إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.وتعليقًا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزكيان، الولايات المتحدة على توضيح أنشطة العسكرة البيولوجية في الداخل والخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/موسكو-المختبرات-في-أوكرانيا-تؤكد-الادعاءات-ضد-واشنطن-بشأن-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1059624490.html

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أخبار أوكرانيا