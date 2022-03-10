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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزارة-الطاقة-البيلاروسية-تعلن-عن-مد-محطة-تشيرنوبيل-بالكهرباء-1059731878.html
وزارة الطاقة البيلاروسية تعلن عن مد محطة تشيرنوبيل بالكهرباء
وزارة الطاقة البيلاروسية تعلن عن مد محطة تشيرنوبيل بالكهرباء
أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم الخميس، عن مد محطة تشيرنوبيل النووية بالطاقة الكهربائية بشكل كامل. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:51+0000
2022-03-10T14:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية: "وفقا لتعليمات رئيس الدولة، تم تنفيذ العمل على إمداد التيار الكهربائي عالي الجهد الذي يربط محطة موزير الفرعية مع منشآت شبكة الكهرباء بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".يوفر العمل المنجز إمكانية إمداد مرافق تشيرنوبيل بالكهرباء بشكل كامل وآمن.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-منشآت-توفر-الطاقة-لمحطة-تشيرنوبيل-1059690113.html
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html
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روسيا

وزارة الطاقة البيلاروسية تعلن عن مد محطة تشيرنوبيل بالكهرباء

14:51 GMT 10.03.2022
© REUTERS / GLEB GARANICHمنظر يُظهر محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أثناء الجولة السياحية الجوية فوق منطقة تشيرنوبيل
منظر يُظهر محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أثناء الجولة السياحية الجوية فوق منطقة تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم الخميس، عن مد محطة تشيرنوبيل النووية بالطاقة الكهربائية بشكل كامل.
وقالت الخدمة الصحفية: "وفقا لتعليمات رئيس الدولة، تم تنفيذ العمل على إمداد التيار الكهربائي عالي الجهد الذي يربط محطة موزير الفرعية مع منشآت شبكة الكهرباء بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".
يوفر العمل المنجز إمكانية إمداد مرافق تشيرنوبيل بالكهرباء بشكل كامل وآمن.
كارثة محطة تشيرنوبل النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون منشآت توفر الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل"
أمس, 17:32 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
كارثة تشيرنوبيل - أشخاص يرتدون زيا واقيا قبل العمل على إزالة الأجزاء التالفة من سقف المفاعل الذري لمحطة تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
"الطاقة الذرية" تكذب رواية كييف حول "تشيرنوبيل" بعد سيطرة القوات الروسية عليها
25 فبراير, 18:53 GMT
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