https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزارة-الطاقة-البيلاروسية-تعلن-عن-مد-محطة-تشيرنوبيل-بالكهرباء-1059731878.html
وزارة الطاقة البيلاروسية تعلن عن مد محطة تشيرنوبيل بالكهرباء
وزارة الطاقة البيلاروسية تعلن عن مد محطة تشيرنوبيل بالكهرباء
أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم الخميس، عن مد محطة تشيرنوبيل النووية بالطاقة الكهربائية بشكل كامل. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:51+0000
2022-03-10T14:51+0000
2022-03-10T14:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048786182_0:88:1920:1167_1920x0_80_0_0_0d3c59df070f39997a7edc08108f1dd6.jpg
وقالت الخدمة الصحفية: "وفقا لتعليمات رئيس الدولة، تم تنفيذ العمل على إمداد التيار الكهربائي عالي الجهد الذي يربط محطة موزير الفرعية مع منشآت شبكة الكهرباء بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".يوفر العمل المنجز إمكانية إمداد مرافق تشيرنوبيل بالكهرباء بشكل كامل وآمن.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-منشآت-توفر-الطاقة-لمحطة-تشيرنوبيل-1059690113.html
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048786182_31:0:1791:1320_1920x0_80_0_0_6d28b175e95e872c0ea66c4a49a4e8fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة الطاقة البيلاروسية تعلن عن مد محطة تشيرنوبيل بالكهرباء
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم الخميس، عن مد محطة تشيرنوبيل النووية بالطاقة الكهربائية بشكل كامل.
وقالت الخدمة الصحفية: "وفقا لتعليمات رئيس الدولة، تم تنفيذ العمل على إمداد التيار الكهربائي عالي الجهد الذي يربط محطة موزير الفرعية مع منشآت شبكة الكهرباء بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".
يوفر العمل المنجز إمكانية إمداد مرافق تشيرنوبيل بالكهرباء بشكل كامل وآمن.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.