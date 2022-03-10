https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزيرة-بريطانية-أبراموفيتش-لن-يستفيد-إذا-تم-بيع-نادي-تشيلسي-1059722014.html

وزيرة بريطانية: أبراموفيتش لن يستفيد إذا تم بيع نادي تشيلسي

وزيرة بريطانية: أبراموفيتش لن يستفيد إذا تم بيع نادي تشيلسي

قالت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، نادين دوريس، اليوم الخميس، إن مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، الخاضع لعقوبات لا... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T12:46+0000

2022-03-10T12:46+0000

2022-03-10T12:46+0000

بريطانيا

روسيا

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وصرحت دوريس للصحفيين "إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش" بحسب وكالة "رويترز".وتابعت "لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشيلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة.وأكدت الوزيرة البريطانية "في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي، وأولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني".وكانت صحيفة "بليك" السويسرية قد كشفت أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي للبيع، لافتة إلى أنه في حالة رعب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.يذكر أن قرار رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.وشمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخرا، استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين".وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا".وأوضح البيان، أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: "سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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