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لافروف: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر خطير
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وزير الخارجية الأوكراني: عقد الاجتماع مع الجانب الروسي لم يكن سهلا
وزير الخارجية الأوكراني: عقد الاجتماع مع الجانب الروسي لم يكن سهلا
أشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الخميس، إلى أن عقد الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "لم يكن سهلا". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا
وزير الخارجية الأوكراني: عقد الاجتماع مع الجانب الروسي لم يكن سهلا
10:04 GMT 10.03.2022
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أشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الخميس، إلى أن عقد الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "لم يكن سهلا".
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مؤتمر صحفي للافروف بعد انتهاء المباحثات مع كوليبا في أنطاليا
09:58 GMT
تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
05:31 GMT
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