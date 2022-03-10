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لافروف: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر خطير
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الخارجية-الأوكراني-عقد-الاجتماع-مع-الجانب-الروسي-لم-يكن-سهلا-1059709884.html
وزير الخارجية الأوكراني: عقد الاجتماع مع الجانب الروسي لم يكن سهلا
وزير الخارجية الأوكراني: عقد الاجتماع مع الجانب الروسي لم يكن سهلا
أشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الخميس، إلى أن عقد الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "لم يكن سهلا". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا

وزير الخارجية الأوكراني: عقد الاجتماع مع الجانب الروسي لم يكن سهلا

10:04 GMT 10.03.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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أشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الخميس، إلى أن عقد الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "لم يكن سهلا".
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