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https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبحث-مع-العاهل-الأردني-تهدئة-التوتر-في-القدس-1059736865.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمان. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:53+0000
2022-03-10T16:53+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها قيامه بزيارة إلى العاصمة عمان، التقى خلالها بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.وشدد لابيد على أن إسرائيل تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس

16:53 GMT 10.03.2022
© REUTERS / Vincent Kesslerالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Vincent Kessler
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمان.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها قيامه بزيارة إلى العاصمة عمان، التقى خلالها بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وشدد لابيد على أن إسرائيل تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.
ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.
ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.
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