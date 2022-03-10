https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبحث-مع-العاهل-الأردني-تهدئة-التوتر-في-القدس-1059736865.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمان. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:53+0000
2022-03-10T16:53+0000
2022-03-10T16:53+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1046356927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b285663cdcc275fd5411fed1808f916.jpg
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها قيامه بزيارة إلى العاصمة عمان، التقى خلالها بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.وشدد لابيد على أن إسرائيل تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1046356927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bc78b8801d598afe69a4780737a3bb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمان.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها قيامه بزيارة إلى العاصمة عمان، التقى خلالها بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وشدد لابيد على أن إسرائيل تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس
، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.
ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين
التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.
ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.