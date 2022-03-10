https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يكشف-أسباب-زيارة-هرتسوغ-لتركيا-1059711391.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف أسباب زيارة هرتسوغ لتركيا

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف أسباب زيارة هرتسوغ لتركيا

كشف يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، سببا جديدا لزيارة رئيس بلاده، يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T10:29+0000

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، بارك من خلالها زيارة هرتسوغ إلى تركيا، واصفا إياها بالمهمة، مؤكدا أنه تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية استراتيجية تقضي بتعزيز المصالح السياسية والأمنية للبلاد.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طلب من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الأربعاء.وبحسب التقرير، طلب الرئيس الإسرائيلي من أردوغان "العمل ضد نشاطات حركة حماس داخل الأراضي التركية"، موضحا أن هذا الموضوع هو إحدى القضايا الخلافية بين أنقرة وتل أبيب.وأضاف تقرير القناة: "لم يأت الإسرائيليون وحدهم مع سلة مطالب، فالأتراك أيضا لديهم مطالبهم، حيث طرح أردوغان على الرئيس هرتسوغ طلبا بدفع مشروع الغاز، ويدور الحديث في الواقع عن مد خط غاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط عبر تركيا لنقل الغاز إلى أوروبا".ومضت القناة: "لكن في الواقع لا يعول الأتراك على الإسرائيليين وحدهم لدفع هذا المشروع، حيث التقى مؤخرا مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين للدفع نحو تنفيذ المشروع".ووصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان. وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/لحظة-استقبال-أردوغان-للرئيس-الإسرائيلي-في-تركيا-فيديو-1059683229.html

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