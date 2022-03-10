https://arabic.sputniknews.com/20220310/وزير-الطاقة-الإماراتي-يعلن-الالتزام-باتفاق-أوبك-1059719419.html
وزير الطاقة الإماراتي يعلن الالتزام باتفاق "أوبك+"
وزير الطاقة الإماراتي يعلن الالتزام باتفاق "أوبك+"
أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الخميس، التزام الإمارات باتفاق "أوبك+". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:55+0000
2022-03-10T11:55+0000
2022-03-10T11:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال المزروعي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الإمارات ملتزمة باتفاق تحالف "أوبك+" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري للنفط".وأشار الوزير إلى أن الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها "أوبك+" لسوق النفط العالمي وإنه لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/-العقود-الآجلة-للنفط-الأمريكي-ترتفع-أكثر-من-3-دولارات-بعد-إعلان-الإمارات-التزامها-باتفاق-أوبك--1059696973.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الطاقة الإماراتي يعلن الالتزام باتفاق "أوبك+"
11:55 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الخميس، التزام الإمارات باتفاق "أوبك+".
وقال المزروعي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الإمارات ملتزمة باتفاق تحالف "أوبك+" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري للنفط".
وأشار الوزير إلى أن الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها "أوبك+" لسوق النفط العالمي وإنه لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا
.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.