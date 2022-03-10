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https://arabic.sputniknews.com/20220310/وصول-وزير-الخارجية-الأوكراني-إلى-تركيا-لإجراء-محادثات-مع-نظيره-الروسي-1059700913.html
أوغلو يلتقي وزير الخارجية الروسي والأوكراني قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا
أوغلو يلتقي وزير الخارجية الروسي والأوكراني قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا بعد وصوله إلى تركيا، وذلك تمهيدا للقاء الثلاثي بين... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T06:55+0000
2022-03-10T07:16+0000
العالم
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وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" كاتبا: "قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا".ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتوجه، اليوم، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، "من المقرر، أن يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم"، وأضافت، "من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا".
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أوغلو يلتقي وزير الخارجية الروسي والأوكراني قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا

06:55 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 10.03.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا بعد وصوله إلى تركيا، وذلك تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا.
وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" كاتبا: "قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا".
ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتوجه، اليوم، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، "من المقرر، أن يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم"، وأضافت، "من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا".
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