https://arabic.sputniknews.com/20220310/وكالة-سقوط-طائرة-تدريب-عسكرية-سودانية-ونجاة-طاقمها-1059721612.html
وكالة: سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية ونجاة طاقمها
وكالة: سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية ونجاة طاقمها
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدربية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:42+0000
2022-03-10T12:42+0000
2022-03-10T12:42+0000
أخبار السودان اليوم
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وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأنه عند "الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بشمال مطار الأبيض سقطت طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدريبية".وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة سقطت "بسبب عطل فني".وأكدت أن الحادث أسفر عن تحطم الطائرة ونجاة طاقمها المكون من ضابطين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
وكالة: سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية ونجاة طاقمها
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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدربية.
وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
، بأنه عند "الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بشمال مطار الأبيض سقطت طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدريبية".
وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة سقطت "بسبب عطل فني".
وأكدت أن الحادث أسفر عن تحطم الطائرة ونجاة طاقمها المكون من ضابطين.