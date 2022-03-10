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https://arabic.sputniknews.com/20220310/وكالة-سقوط-طائرة-تدريب-عسكرية-سودانية-ونجاة-طاقمها-1059721612.html
وكالة: سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية ونجاة طاقمها
وكالة: سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية ونجاة طاقمها
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدربية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:42+0000
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أخبار السودان اليوم
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وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأنه عند "الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بشمال مطار الأبيض سقطت طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدريبية".وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة سقطت "بسبب عطل فني".وأكدت أن الحادث أسفر عن تحطم الطائرة ونجاة طاقمها المكون من ضابطين.
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أخبار السودان اليوم

وكالة: سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية ونجاة طاقمها

12:42 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدربية.
وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأنه عند "الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بشمال مطار الأبيض سقطت طائرة تدريب عسكرية أثناء تنفيذها مهمة تدريبية".
وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة سقطت "بسبب عطل فني".
وأكدت أن الحادث أسفر عن تحطم الطائرة ونجاة طاقمها المكون من ضابطين.
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